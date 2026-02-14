　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

▲▼阿里巴巴總部。（圖／CFP）

▲阿里巴巴總部。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普政府更新「1260H清單」，阿里巴巴、百度、比亞迪等多家中企遭列黑名單，理由是疑涉協助中國軍方。消息一出，阿里ADR一度重挫5%，市場震盪。

根據《路透社》與《彭博》報導，美國國防部依《2021財年國防授權法》第1260H條款公布最新「中國軍事企業清單」（CMC名單），新增多家中國企業入列。其中最受矚目的，是電商巨頭阿里巴巴集團控股（Alibaba Group Holding Ltd.）。

▲▼阿里巴巴。（圖／視覺中國）

▲阿里巴巴。（圖／視覺中國）

這份名單被視為五角大廈向政府機構與供應商釋出的風向球，意指相關企業涉嫌與中國軍方存在合作或支援關係。目前清單已涵蓋航空、建築、航運、通訊與電腦硬體等產業，總數超過130家。

百度、比亞迪入列　部分企業移出名單
依最新聯邦公報內容，除了阿里巴巴，還包括百度、360安全科技、比亞迪、藥明康德以及速騰聚創科技等企業被納入黑名單。

不過也有企業被移出，例如長江存儲科技公司。顯示這份名單並非一成不變，而是會依情勢與審查結果調整。

市場反應相當直接。阿里巴巴在美國掛牌的ADR盤中一度大跌5%，百度股價也一度下挫約2%，投資人對潛在風險明顯提高警覺。

▲▼阿里巴巴。（圖／視覺中國）

▲阿里巴巴。（圖／視覺中國）

阿里強硬反擊　法律戰恐再開打
面對被點名，阿里巴巴發聲明強調，公司並非軍工企業，也未參與所謂軍民融合政策，批評列名「毫無依據」，並表示將採取一切可行法律行動維護權益。

事實上，先前已有騰訊控股與電池龍頭寧德時代等企業上榜。部分公司選擇提起訴訟，成功爭取除名。這也意味，未來恐怕還會有新一波法律攻防。

值得注意的是，目前列入1260H清單並未直接啟動經濟制裁，但依新規定，未來幾年內美國國防部不得與名單內企業簽約採購。隨著美中關係仍處微妙階段，這波黑名單更新，勢必為雙邊經貿再添變數。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NBA「控球之神」高掛戰靴退休　21季寫下傳奇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股「AI恐慌」交易！輝達收黑2.23％　台積電ADR跌0.51％

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

美國1月CPI降至2.4％！能源價格下滑成主因　低於市場預期

又是波音738！繼德威掉輪胎「大韓雙輪爆胎」　南韓下令全面檢查

垃圾堆驚見屍塊！71歲翁被毀婚暴怒　聯手兒子「肢解未婚妻」

白領工作也難保？　微軟AI執行長：1年半內「幾乎全面AI自動化」

豪宅變淫窟！90分鐘收費2.8萬　吉隆坡40男女遭逮

淫魔艾普斯坦豪宅偷拍流出！　辦公桌前「女跪趴身旁」詭異畫面曝

穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網友怒罵：別再來了

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

【譚兵讀武EP291】桃園起飛空降甘肅南部當「特工」　17歲的「馬台長」意外化身草原騎兵

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

美股「AI恐慌」交易！輝達收黑2.23％　台積電ADR跌0.51％

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

美國1月CPI降至2.4％！能源價格下滑成主因　低於市場預期

又是波音738！繼德威掉輪胎「大韓雙輪爆胎」　南韓下令全面檢查

垃圾堆驚見屍塊！71歲翁被毀婚暴怒　聯手兒子「肢解未婚妻」

白領工作也難保？　微軟AI執行長：1年半內「幾乎全面AI自動化」

豪宅變淫窟！90分鐘收費2.8萬　吉隆坡40男女遭逮

淫魔艾普斯坦豪宅偷拍流出！　辦公桌前「女跪趴身旁」詭異畫面曝

穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網友怒罵：別再來了

美國車0關稅！專業車評算出省80萬　網紅大翻車

美股「AI恐慌」交易！輝達收黑2.23％　台積電ADR跌0.51％

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

皮朋NBA私藏品登拍！神級清單驚見「喬丹簽名戰靴」　沒8千萬恐怕買不到

港千億富商遭傳包養女星10年怒告　周秀娜發聲：我也很委屈

快訊／NBA「控球之神」宣布退休！　21賽季締造傳奇

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

今明晴暖易起霧　除夕下午起「北台灣變天」

春節連假首日　國道估有5大塞車熱點

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

【當局者迷】大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

國際熱門新聞

美國1月CPI降至2.4％　低於市場預期

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

繼德威掉輪胎「大韓雙輪爆胎」　南韓下令檢查

穿迷你裙參拜　網美被攔下強制圍布

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

艾普斯坦辦公室「女跪趴身旁」詭異畫面流出

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

白領工作也難保？1年半內全面AI自動化

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

垃圾堆驚見屍塊！　女毀婚遭71歲翁分屍慘死

豪宅變淫窟！90分鐘收2.8萬　40男女被抓

張又俠被查後…CIA發布新片招募解放軍

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

更多熱門

相關新聞

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

美國總統川普宣布再派航艦赴中東，直言若伊朗核談判破局，「將是糟糕的一天」。目前林肯號已部署當地，福特號也將啟程，區域局勢再升溫。

金融時報：川普擬取消部份鋼鋁關稅

金融時報：川普擬取消部份鋼鋁關稅

打臉川普　關稅經濟負擔9成由美國人承擔

打臉川普　關稅經濟負擔9成由美國人承擔

台美關稅成績單！中經院所長給「A++」超高評價

台美關稅成績單！中經院所長給「A++」超高評價

日經：在野黨阻撓貿易協議是最大風險

日經：在野黨阻撓貿易協議是最大風險

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

10連碰太狂！中和彩券行一次中7注百萬

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

4球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

士院新婚法警涉嫌偷拍　被羈押禁見

過年前悲劇命案！桃園男陳屍樹上　家屬崩潰求真相

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面