川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普政府更新「1260H清單」，阿里巴巴、百度、比亞迪等多家中企遭列黑名單，理由是疑涉協助中國軍方。消息一出，阿里ADR一度重挫5%，市場震盪。

根據《路透社》與《彭博》報導，美國國防部依《2021財年國防授權法》第1260H條款公布最新「中國軍事企業清單」（CMC名單），新增多家中國企業入列。其中最受矚目的，是電商巨頭阿里巴巴集團控股（Alibaba Group Holding Ltd.）。

這份名單被視為五角大廈向政府機構與供應商釋出的風向球，意指相關企業涉嫌與中國軍方存在合作或支援關係。目前清單已涵蓋航空、建築、航運、通訊與電腦硬體等產業，總數超過130家。

百度、比亞迪入列 部分企業移出名單

依最新聯邦公報內容，除了阿里巴巴，還包括百度、360安全科技、比亞迪、藥明康德以及速騰聚創科技等企業被納入黑名單。

不過也有企業被移出，例如長江存儲科技公司。顯示這份名單並非一成不變，而是會依情勢與審查結果調整。

市場反應相當直接。阿里巴巴在美國掛牌的ADR盤中一度大跌5%，百度股價也一度下挫約2%，投資人對潛在風險明顯提高警覺。

阿里強硬反擊 法律戰恐再開打

面對被點名，阿里巴巴發聲明強調，公司並非軍工企業，也未參與所謂軍民融合政策，批評列名「毫無依據」，並表示將採取一切可行法律行動維護權益。

事實上，先前已有騰訊控股與電池龍頭寧德時代等企業上榜。部分公司選擇提起訴訟，成功爭取除名。這也意味，未來恐怕還會有新一波法律攻防。

值得注意的是，目前列入1260H清單並未直接啟動經濟制裁，但依新規定，未來幾年內美國國防部不得與名單內企業簽約採購。隨著美中關係仍處微妙階段，這波黑名單更新，勢必為雙邊經貿再添變數。