今明晴暖易起霧　除夕下午起「北台灣變天」

▲春節連假天氣狀況。（圖／翻攝中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(14、15日)兩天各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；西半部清晨及金、馬易起霧，應注意。

今日各地區氣溫如下：北部13至29度、中部12至31度、南部13至31度、東部12至29度。

「除夕」(16日)下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。

▲今(14日)晨4：40真實色雲圖顯示，西北部近岸有低雲或霧(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，無降水回波(右圖)。（圖／洩天機教室）

「初一、二」(17、18日)東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，北臺偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；「初二」下午起水氣漸減、北部降雨漸歇。

「年初三」(19日)季風減弱、氣溫漸升，北部好轉為多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。「初四至初六」(20至22日)轉偏東風，各地晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適至微熱、早晚因「輻射冷卻」氣溫很低，日夜溫差大，東半部偶有局部短暫降雨。「年初六」的模擬、各國模式差異大，應持續觀察。