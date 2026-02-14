　
生活

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

▲▼孫協志、夏宇童2／14補辦婚宴。（圖／翻攝臉書／夏宇童）

▲孫協志、夏宇童2／14補辦婚宴。（圖／翻攝臉書／夏宇童，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

藝人孫協志與小11歲夏宇童愛情長跑多年，去年3月3日完成登記，今（14日）在台北寒舍艾美席開超過50桌補辦婚宴，花費上百萬元，現場星光雲集，「童協CP」正式公開幸福時刻。

孫協志與夏宇童今天中午在台北寒舍艾美酒店舉辦婚宴，現場席開逾50桌，規模不小，外界估算整場花費突破百萬元。兩人去年3月3日已低調完成結婚登記，如今補辦喜宴，親友齊聚見證幸福時刻。

▲▼孫協志、夏宇童2／14補辦婚宴。（圖／翻攝臉書／夏宇童）

兩人交往多年始終保持低調，自2019年傳出情愫後，對外始終以「好朋友」相稱，從未鬆口承認戀情。直到2023年5566演唱會上，孫協志邀請夏宇童擔任嘉賓同台對唱，才被外界視為公開認愛，最終在2025年宣布步入婚姻。

低調相戀多年　演唱會同台成轉捩點
「童協CP」婚後風格也明顯轉變，社群平台上不時放閃，從日常互動到節日告白都大方分享，甜蜜氛圍感染不少粉絲。這次補辦婚宴，更被視為正式向外界宣告兩人攜手人生新篇章。

▲▼孫協志、夏宇童2／14補辦婚宴。（圖／翻攝臉書／夏宇童）

回顧孫協志過往情史，在遇見夏宇童之前，最受矚目的兩段感情，一是與藝人丁小芹，二是與前妻韓瑜。當年孫媽媽曾公開指控丁小芹未婚卻揮霍兒子金錢，丁小芹過去也因販售假名牌包遭判刑2年6月入獄，2022年4月提前獲釋。

過往情史受矚目　如今找到人生伴侶
至於與韓瑜的婚姻，兩人於2015年結束4年婚姻關係。外界曾傳出包括婆媳問題、生育壓力與財務狀況等多重因素，但雙方當時僅表示，離婚是經過深思熟慮後共同做出的決定，並未對細節多談。

▲▼孫協志、夏宇童2／14補辦婚宴。（圖／翻攝臉書／夏宇童）

歷經高低起伏，如今孫協志再度找到歸屬，與夏宇童攜手走向未來。從低調守護到公開放閃，兩人用時間證明感情穩定，也讓這場遲來的婚宴，多了幾分踏實與篤定。

02/11 全台詐欺最新數據

