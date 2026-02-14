港千億富商遭傳包養女星10年怒告　周秀娜發聲：我也很委屈

記者黃翊婷／綜合報導

香港富商李兆基之子李家誠在2006年與女星徐子淇結婚，夫妻感情穩定，然而，他近日大動作針對多年前與女星周秀娜的烏龍緋聞，向周秀娜及5個YouTube頻道提告，他強調自己與周不認識，也絕無任何關係，提告是為了保護家人。周秀娜則在13日公開發表聲明，表示自己早在去年6月就明確否認認識李家誠，目前已委託律師處理。

▲李家誠與妻子徐子淇的合照。（圖／翻攝自IG／cathy_chui_official）

李家誠提告周秀娜

根據《香港經濟日報》報導，李家誠透過律師發表聲明，表示他與周秀娜絕無任何關係，也不認識，2016年卻傳出周女在宣傳電影期間，媒體以「搭上已婚富二代」來炒作，導致外界誤解；2025年6月周女在宣傳新電影時，接受某YouTube頻道經營者訪問，再次提及包養傳聞，網路上又掀起一波捏造兩人關係的討論及影片。

李家誠認為這些傳聞的源頭來自周秀娜，目的是為了增加曝光度及宣傳，他與家人正處於失去父親的傷痛中，竟還要再次面對這樣的虛構傳聞，為了保護自己、家人和家族名譽，他決定向周女及5個YouTube頻道提告誹謗及騷擾。

▲李家誠對周秀娜提告。（圖／翻攝自IG／chrissienana）

據了解，李家誠是香港富商李兆基之子，2006年他與女星徐子淇結婚，徐子淇還因此被外界封為「千億媳婦」。夫妻倆婚後育有2個女兒、2個兒子，徐子淇也經常在社群平台PO出夫妻合照，感情十分融洽。

▲周秀娜回應全文截圖。（圖／翻攝自IG／chrissienana）

周秀娜發聲回應

而面對李家誠的控訴，周秀娜13日在IG等社群平台公開發表聲明回應，她表示，對李家誠提告及相關聲明感到很意外，因為她從未表示、暗示或引導任何人相信他們之間存在任何形式的關係，唯一一次公開回應有關傳聞，是在去年6月的訪問，當時她已明確否認與李家誠有任何關係，也表明不認識對方。

周秀娜強調，針對李家誠控訴她為了增加曝光度而引發「虛構新聞炒作」的說法，感到很委屈，但相信事實自會還原，她對任何形式的虛構報導及網路欺凌同樣深感反感，也深受其害，目前已經委託律師跟進處理，謝謝大家的關心。