國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普宣布再派航艦赴中東，直言若伊朗核談判破局，「將是糟糕的一天」。目前林肯號已部署當地，福特號也將啟程，區域局勢再升溫。

美國總統川普今天在白宮受訪時表示，將增派第二支航艦打擊群前往中東，強調若與伊朗無法就核計畫達成協議，美方將做好準備。他語帶警告指出，「如果談不攏，對伊朗來說會是非常糟的一天。」

根據外媒報導，伊朗上月對國內示威行動進行強力鎮壓，人權團體估計已有數千人喪命，美方隨後提高軍事壓力。川普被問及「福特號」是否將自加勒比海調往中東時回應，「若需要，我們會動用它。」並稱這是一支戰力強大的部隊。

航艦接力部署　談判成敗成關鍵
川普透露，福特號很快就會出發，而目前已有一艘航艦抵達該區域。他指的正是美軍「林肯號」，這艘航艦已進駐中東，成為當地部署的12艘美國海軍軍艦之一，軍事態勢明顯升高。

儘管軍事動作頻頻，川普仍表示對談判抱持希望，認為協商「有機會成功」。不過他也重申，一旦破局，後果將由伊朗承擔，語氣強硬，顯示白宮立場並未鬆動。

IAEA稱技術可行　以色列質疑協議內容
另一方面，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，與伊朗就核設施查核達成共識並非不可能，但過程「極為困難」。技術層面可談，政治層面卻充滿挑戰。

伊朗與美國上週已在阿曼就核議題展開會晤，目前尚未敲定下一輪時間。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前訪問華府後指出，川普認為或許能談成一項「好的協議」，但他本人仍存疑，強調若未納入彈道飛彈與區域勢力支持等問題，以方難以接受。中東情勢牽一髮動全身，未來走向備受關注。

02/11 全台詐欺最新數據

