生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一日體驗四季！今晨10.6℃白天近30℃　除夕變濕涼

▲▼氣象。（圖／翻攝中央氣象署）

▲今晨最低溫10.6度。（圖／翻攝中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

一日體驗四季！今晨受到輻射冷卻效應影響，新竹關西04：05分測得10.6度，為清晨平地最低溫。白天回溫上看28度，日夜溫差超過15度。除夕（16日）北部及宜蘭變天濕涼。

根據中央氣象署資料顯示，今天各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨；白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭預測可達27-28度，花東約25-26度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北及宜蘭預測低溫約13-17度，南部及花東約18-19度，日夜溫差高達10-15度，高山在夜間、清晨亦應留意氣溫仍偏低，路面易有結冰現象。

▲▼氣象。（圖／翻攝中央氣象署）

▲春節連假天氣狀況。

2/15(小年夜)風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫陣雨，花東亦有零星降雨。

2/16(除夕)鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，2/17(初一)至 2/18(初二)東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；2/16、2/17桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴；2/18水氣稍減，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

2/16-2/18低溫預測:西半部及宜蘭14-18度，花蓮17~19度，台東18-20度，澎湖16-18度，金門12-13度，馬祖9-10度；高溫預測：北部、宜蘭及澎湖18-22度，花蓮21-25度，中部及台東24-26度，南部27-30度，金門18-20度，馬祖12-14度。

每日新聞精選

02/11 全台詐欺最新數據

快訊／NBA「控球之神」高掛戰靴退休　21季寫下傳奇

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

除夕鋒面通過「北東有雨」　初二起西半部好天氣

除夕鋒面通過「北東有雨」　初二起西半部好天氣

明天(14日)至小年夜溫暖，不過日夜溫差可達10度，除夕將有鋒面通過、東北季風增強，桃園以北、宜花降雨多，東部和中部山區也有零星雨，初二水氣減少，不過初六收假日又要變天，東北季風再增強，北東轉濕涼持續至開工日。今晚到除夕北部和金馬易有濃霧影響春節疏運。

春節天氣4階段變化　除夕北東轉濕涼

春節天氣4階段變化　除夕北東轉濕涼

專家：小年夜前「陽光普照」30℃　除夕轉濕冷

專家：小年夜前「陽光普照」30℃　除夕轉濕冷

過年天氣攻略！除夕大變天有感降溫

過年天氣攻略！除夕大變天有感降溫

2波遽變！　過年先「全台大回暖」冷熱交替

2波遽變！　過年先「全台大回暖」冷熱交替

氣象

