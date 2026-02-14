　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台男赴日帶「1違禁品」遭判刑！駐日處急示警：4類物品千萬別帶

▲一名台灣男子帶7克K他命入境日本　慘遭判刑遣返。（圖／記者彭懷玉攝）

▲一名台灣男子帶7克K他命入境日本，慘遭判刑遣返。（圖／記者彭懷玉攝）

記者閔文昱／綜合報導

春節9天連假將至，不少民眾規劃赴日旅遊，但入境規定務必留意。台北駐日經濟文化代表處那霸分處13日提醒，一名30多歲台灣男子去年10月下旬搭郵輪前往沖繩旅遊，入境安檢時被查獲在香菸內夾藏7公克K他命，當場遭逮捕並送往拘留所。今年1月16日日本法院宣判，男子被處有期徒刑1年6個月、緩刑3年，宣判翌日即遭遣送出境。

該男子在法庭供稱，過去曾在台灣4度因吸食K他命被捕，因台灣將K他命列為三級毒品，多數情況僅處罰鍰即可獲釋，因此誤以為在日本被查獲也只是罰錢了事，才鋌而走險攜帶少量毒品自用。不料日本對毒品採取「零容忍」政策，查獲後立即逮捕並羈押，男子在宣判前已被拘留約3個月，刑責明顯較台灣嚴峻。

赴日旅遊4類物品別帶

那霸分處強調，絕無針對個案指責之意，而是希望藉由實例說明台日法律差異，避免國人誤觸法網。代表處特別提醒，赴日旅遊切勿攜帶違禁藥物（毒品）、過量黃金製品、生鮮動植物及肉類製品。

其中，日本對毒品犯罪處罰嚴厲，一旦留下前科，未來恐難以再享免簽待遇；黃金製品若超過免稅額度未申報，可能遭沒收或罰款；肉類製品如香腸、肉乾及含肉食品嚴禁攜帶；未經檢疫的蔬果、種子等生鮮動植物也不得入境。

駐日代表處呼籲，民眾在享受假期之餘，務必事先了解當地法規，切勿心存僥倖，以免因一時疏忽影響旅程，甚至留下刑事紀錄。

02/11 全台詐欺最新數據

372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

20年健身品牌「斷頭式倒閉」！　1505人集體怒告
10連碰太狂！　新北彩券行「一次中7注百萬」
北市臭豆腐店「被罵反變紅」！　拔髮女住戶無奈：很多人朝聖
樂天巨人道歉了！　在台4球員「立即強制返國」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台男赴日帶「1違禁品」遭判刑！駐日處急示警：4類物品千萬別帶

計畫前往東京旅遊的民眾注意了！東京地下鐵株式會社（東京Metro）與東京都交通局近日聯手宣布，將從3月14日起正式調漲多款交通套票售價。其中旅日遊客最愛用的「東京地鐵Tokyo Subway Ticket」各版本漲幅最高達26.7%。

日本旅遊違禁品毒品查緝春節連假入境規定

