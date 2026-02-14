女里長遭性騷「將公開說明」！曝受害者不只她：萬華女人不好欺負

▲女里長遭地方前輩性騷，14日將公開說明。（圖／翻攝臉書／護理好政-華江里是我的家）



記者柯振中／綜合報導

台北市萬華區華江里里長洪佳君近日在臉書發文揭露遭性騷擾經過，引發各界關注。她指出，10日前往地方上一名資深前輩的服務處拜訪，討論里內建設與活動期間，對方竟在辦公室內做出騷擾行為，讓她感到極度不適與恐懼。事後她已向台北市婦幼警察隊提出性騷擾告訴，並稱14日將對外公開說明。

拜訪過程突遭肢體接觸 當場驚嚇失措

洪佳君表示，當天如往常前往對方服務處拜訪，期間借用辦公室內洗手間，未料使用完畢準備離開時，對方竟站在門口阻擋去路，並提出擁抱要求，隨即伸手環抱其頸部，還直言「抱三秒也好」。她形容當下僵住，廁所旁還擺有一張床，讓她心中警鈴大作。

回到外頭座位後，她假意聊天周旋，盤算如何全身而退，未料對方又以「幫忙按摩」為由觸碰其肩頸，一路按壓至肩胛骨位置。她強忍情緒，鼓起勇氣表示「我其實不想被按摩」，才稍稍制止對方行為。

▲女里長遭地方前輩性騷，14日將公開說明。（圖／翻攝臉書／護理好政-華江里是我的家）



洪佳君說，自己原為護理師出身，擁有專業執照，曾在公開場合替昏倒民眾施行心肺復甦術而獲得肯定，卻從未想過身為里長也會遭遇性騷擾。她坦言，為避免激怒對方，只能保持鎮定，最終以要與家人吃晚餐為由離開，卻在門外再次遭對方將手搭在腰部，第三度受到騷擾，內心滿是無奈與害怕。

已完成報案程序 強調不再沉默

警方表示，萬華分局已由華江派出所所長出面了解情況，案件由婦幼隊全程接手，洪佳君也完成提告手續，但對提告對象身分暫不公開。她在貼文中強調，說出經歷後收到大量關懷訊息，雖心力交瘁無法逐一回覆，但每一則支持都放在心裡。

她坦言，起初只是希望說出真相讓自己好過一點，後來得知還有其他受害者時，才明白此事不再只是個人問題，而是關乎更多人的勇氣。

針對外界揣測，她澄清對方並非議員身分，並感謝多位民意代表主動關心與聲援，14日上午10點30分，她將在台北市議員洪婉臻的陪同下，於里辦公處向大家說明一切。洪佳君表示，「我可以不當里長，但不會退讓」，強調站出來報案，不只是為了自己，也是為了每一位受害者，更直言「我們萬華的女人，不是好欺負的」。