小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

▲小年夜有5個生肖財運特別旺，包括牛、虎、兔、龍以及羊。（示意圖／ETtoday資料照）
記者曾羿翔／綜合報導
2月15日適逢農曆小年夜，不少家庭開始準備年菜、祭拜神明與完成最後的大掃除，年節氛圍逐漸濃厚。命理老師小孟指出，小年夜當天有5個生肖特別旺，包括牛、虎、兔、龍與羊，不僅偏財運佳，也有機會在抽獎或小確幸中傳來好消息。
此外，老師也分享當日開運重點，刮刮樂財神方位在「正東方」，可往住家東側尋找彩券行試手氣；招財幸運數字為1、5、7、9，可作為參考。
12生肖小年夜運勢一次看：
●生肖鼠
工作：收尾階段順利完成任務
感情：主動分擔家事加分不少
財運：年貨採買精打細算
健康：留意打掃引發過敏
幸運色：暖橘色
●生肖牛（好運生肖）
工作：效率提升，進度超前
感情：伴侶默契十足
財運：正偏財皆有亮點
健康：搬重物注意姿勢
幸運色：卡其色
●生肖虎（好運生肖）
工作：安排家務井然有序
感情：造型改變增添魅力
財運：偏財機會浮現
健康：避免過度忙亂
幸運色：森林綠
●生肖兔（好運生肖）
工作：適合整理與佈置空間
感情：貼心舉動拉近距離
財運：祭拜祈福帶來財氣
健康：注意手腳保暖
幸運色：淡粉紅
●生肖龍（好運生肖）
工作：擬定年後計畫方向
感情：主動聯絡舊識
財運：抽獎或活動可試運氣
健康：避免忽冷忽熱
幸運色：亮金色
●生肖蛇
工作：敏銳察覺細節問題
感情：適合深入交流
財運：盤點年度收支
健康：睡前放鬆身心
幸運色：銀白色
●生肖馬
工作：外出辦事效率高
感情：氣氛熱絡帶動家人
財運：整理財物提升運勢
健康：小腿痠痛可按摩
幸運色：白色
●生肖羊（好運生肖）
工作：細心完成瑣事
感情：親手下廚展現心意
財運：有小額收穫
健康：加強保濕護理
幸運色：米白色
●生肖猴
工作：團隊合作清潔順利
感情：幽默帶來歡樂
財運：適合研究理財規劃
健康：少吃辛辣燥熱食物
幸運色：寶藍色
●生肖雞
工作：任務收官平穩
感情：多給對方鼓勵
財運：理性控制預算
健康：肩頸放鬆保養
幸運色：咖啡色
●生肖狗
工作：堅守崗位至最後
感情：陪家人採買增溫
財運：可能遇到優惠折扣
健康：注意鼻過敏
幸運色：亮黃色
●生肖豬
工作：迎接假期心情愉快
感情：撒嬌討喜
財運：有口福之樂
健康：打掃記得休息
幸運色：深紫色
★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。
