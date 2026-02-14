小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

▲小年夜有5個生肖財運特別旺，包括牛、虎、兔、龍以及羊。（示意圖／ETtoday資料照）



2月15日適逢農曆小年夜，不少家庭開始準備年菜、祭拜神明與完成最後的大掃除，年節氛圍逐漸濃厚。命理老師小孟指出，小年夜當天有5個生肖特別旺，包括牛、虎、兔、龍與羊，不僅偏財運佳，也有機會在抽獎或小確幸中傳來好消息。

此外，老師也分享當日開運重點，刮刮樂財神方位在「正東方」，可往住家東側尋找彩券行試手氣；招財幸運數字為1、5、7、9，可作為參考。

12生肖小年夜運勢一次看：



●生肖鼠

工作：收尾階段順利完成任務

感情：主動分擔家事加分不少

財運：年貨採買精打細算

健康：留意打掃引發過敏

幸運色：暖橘色

●生肖牛（好運生肖）

工作：效率提升，進度超前

感情：伴侶默契十足

財運：正偏財皆有亮點

健康：搬重物注意姿勢

幸運色：卡其色

●生肖虎（好運生肖）

工作：安排家務井然有序

感情：造型改變增添魅力

財運：偏財機會浮現

健康：避免過度忙亂

幸運色：森林綠

●生肖兔（好運生肖）

工作：適合整理與佈置空間

感情：貼心舉動拉近距離

財運：祭拜祈福帶來財氣

健康：注意手腳保暖

幸運色：淡粉紅

●生肖龍（好運生肖）

工作：擬定年後計畫方向

感情：主動聯絡舊識

財運：抽獎或活動可試運氣

健康：避免忽冷忽熱

幸運色：亮金色

●生肖蛇

工作：敏銳察覺細節問題

感情：適合深入交流

財運：盤點年度收支

健康：睡前放鬆身心

幸運色：銀白色

●生肖馬

工作：外出辦事效率高

感情：氣氛熱絡帶動家人

財運：整理財物提升運勢

健康：小腿痠痛可按摩

幸運色：白色

●生肖羊（好運生肖）

工作：細心完成瑣事

感情：親手下廚展現心意

財運：有小額收穫

健康：加強保濕護理

幸運色：米白色

●生肖猴

工作：團隊合作清潔順利

感情：幽默帶來歡樂

財運：適合研究理財規劃

健康：少吃辛辣燥熱食物

幸運色：寶藍色

●生肖雞

工作：任務收官平穩

感情：多給對方鼓勵

財運：理性控制預算

健康：肩頸放鬆保養

幸運色：咖啡色

●生肖狗

工作：堅守崗位至最後

感情：陪家人採買增溫

財運：可能遇到優惠折扣

健康：注意鼻過敏

幸運色：亮黃色

●生肖豬

工作：迎接假期心情愉快

感情：撒嬌討喜

財運：有口福之樂

健康：打掃記得休息

幸運色：深紫色



