　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情人節想脫單！命理師揭「拜月老3大NG行為」：紅線放錢包、枕頭下

▲拜月老常犯的3大錯誤。（示意圖／ETtoday資料照）

▲拜月老常犯的3大錯誤。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

今天就是西洋情人節！不少人準備向月老祈求好姻緣。命理專家王老師提醒，許多人拜月老時常犯下3個錯誤觀念，像是只說願望、不談承諾，或把祈求當成試運氣。他也加碼分享紅線正確放法，以及想斬斷爛桃花、讓老公聽話，就得去拜城隍夫人。

錯誤一：只說想要什麼

[廣告]請繼續往下閱讀...

命理專家王老師指出，第一個最常見錯誤，就是信眾只顧著說希望找到什麼樣的對象，卻沒有說明自己願意為感情付出什麼。王老師強調，拜月老時關鍵不在「希望」，而在「能不能做到」，月老要的是信眾想做什麼，願不願意信守這樣的承諾。

錯誤二：把求姻緣當試手氣

第二個錯誤，則是把拜月老當成碰碰運氣。王老師表示，月老並非隨便牽線，更不是「說一個就試一個」。他提醒，祈求的是長久穩定的姻緣，而不是短暫緣分，應具體說明理想對象的條件與期待，讓方向更明確。

錯誤三：舊情未了就求新緣

至於第三點，王老師直言，如果上一段感情尚未真正結束，就急著求下一段，效果往往有限，「月老要的不是一個腳踏很多船的人」，必須要專一來求月老，才會有效。

最後，王老師也補充2小知道，紅線不建議綁在手上，因為容易斷裂，象徵好姻緣中斷；可改放在錢包隨身攜帶，或壓在枕頭下，象徵「枕邊人」。另外，若女性想斬斷爛桃花、想讓老公更聽花，或有難以啟齒的心事，「記得要去拜城隍夫人，好好說說心裡話，祂會幫你喔！」

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝
美女里長遭前輩性騷「將公開說明」！　曝受害者不只她
28歲美碩士田僑仔來台徵婚！　點名「三位公主」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年拜廟抽籤開運　命理師教上中下籤「鎖運化煞法」

過年最怕哪道年菜？　一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出　竟繼續徵101保全

紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝　萬人點頭：已是極限

寵到沒極限！霸氣情人TOP3星座　為愛花錢不手軟

姆明提燈秒殺再加碼　情人節到中央公園拍姆明帶回家

春節連假首日「國道7大壅塞路段」　南向用路人下午後出發

情人節想脫單！命理師揭「拜月老3大NG行為」：紅線放錢包、枕頭下

28歲「美國碩士田僑仔」來台徵婚！　點名3農業縣公主

中壢大江購物中心春節購物一次到位　新春福袋正月初一限量開賣

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

【譚兵讀武EP291】桃園起飛空降甘肅南部當「特工」　17歲的「馬台長」意外化身草原騎兵

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

過年拜廟抽籤開運　命理師教上中下籤「鎖運化煞法」

過年最怕哪道年菜？　一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出　竟繼續徵101保全

紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝　萬人點頭：已是極限

寵到沒極限！霸氣情人TOP3星座　為愛花錢不手軟

姆明提燈秒殺再加碼　情人節到中央公園拍姆明帶回家

春節連假首日「國道7大壅塞路段」　南向用路人下午後出發

情人節想脫單！命理師揭「拜月老3大NG行為」：紅線放錢包、枕頭下

28歲「美國碩士田僑仔」來台徵婚！　點名3農業縣公主

中壢大江購物中心春節購物一次到位　新春福袋正月初一限量開賣

虎斑貓翻肚「曬肉」狂蠕動！他笑噴：瓦斯桶成精了

為何看上鄧愷威？太空人總管憑「強烈直覺」　看好養成體系讓他再升級

過年拜廟抽籤開運　命理師教上中下籤「鎖運化煞法」

快訊／高雄透天厝氣爆！陽台飄恐怖白煙　男子全身燒燙傷送醫

過年最怕哪道年菜？　一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

因過年社交陷焦慮！精神醫觀察「恐年族」明顯增加：3對策助改善

彰化警「機動派出所」神助功　幫失聯阿伯找到回家路

Airbnb三分之一客服改由AI處理　工程師八成已導入AI工具

民進黨新北議員提名「37搶34」　3區初選、新人拚出頭（留稿，時間都可以）

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

生活熱門新聞

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

連等4班才擠上高鐵！眾人曝「搭車密技」

28歲「美國碩士田僑仔」來台徵婚！　點名3農業縣公主

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

洗車場距離50公尺走路還開車去？AI回答網看傻

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

更多熱門

相關新聞

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊

今年春節連假第一天遇上西洋情人節，兩種送禮需求登場，美商 Coupang 酷澎甜蜜不間斷，即日起至2月15日推出「酷選情人節」，精選多款好感升級的情人節送禮提案，春節期間依然維持最快隔日到貨、更可指定7天內到貨日期；從經典必備的金莎巧克力、散發宜人香氣的摩洛哥護髮油，皆可透過「火箭速配」到貨，浪漫赴約不空手。

南投燈會2/14至3/8日登場　九九峰氦氣球加持

南投燈會2/14至3/8日登場　九九峰氦氣球加持

拜月老、看夕陽、喝咖啡台南七夕情侶行程大公開

拜月老、看夕陽、喝咖啡台南七夕情侶行程大公開

清境奔羊節情人節登場　2千遊客偕114對綿羊浪漫奔馳

清境奔羊節情人節登場　2千遊客偕114對綿羊浪漫奔馳

九族櫻花祭櫻花茶會情人節登場　菲情侶求婚成功

九族櫻花祭櫻花茶會情人節登場　菲情侶求婚成功

關鍵字：

西洋情人節拜月老姻緣祈求城隍夫人紅線放法

讀者迴響

熱門新聞

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

10連碰太狂！中和彩券行一次中7注百萬

4球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面