情人節想脫單！命理師揭「拜月老3大NG行為」：紅線放錢包、枕頭下

▲拜月老常犯的3大錯誤。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

今天就是西洋情人節！不少人準備向月老祈求好姻緣。命理專家王老師提醒，許多人拜月老時常犯下3個錯誤觀念，像是只說願望、不談承諾，或把祈求當成試運氣。他也加碼分享紅線正確放法，以及想斬斷爛桃花、讓老公聽話，就得去拜城隍夫人。

錯誤一：只說想要什麼

命理專家王老師指出，第一個最常見錯誤，就是信眾只顧著說希望找到什麼樣的對象，卻沒有說明自己願意為感情付出什麼。王老師強調，拜月老時關鍵不在「希望」，而在「能不能做到」，月老要的是信眾想做什麼，願不願意信守這樣的承諾。

錯誤二：把求姻緣當試手氣

第二個錯誤，則是把拜月老當成碰碰運氣。王老師表示，月老並非隨便牽線，更不是「說一個就試一個」。他提醒，祈求的是長久穩定的姻緣，而不是短暫緣分，應具體說明理想對象的條件與期待，讓方向更明確。

錯誤三：舊情未了就求新緣

至於第三點，王老師直言，如果上一段感情尚未真正結束，就急著求下一段，效果往往有限，「月老要的不是一個腳踏很多船的人」，必須要專一來求月老，才會有效。

最後，王老師也補充2小知道，紅線不建議綁在手上，因為容易斷裂，象徵好姻緣中斷；可改放在錢包隨身攜帶，或壓在枕頭下，象徵「枕邊人」。另外，若女性想斬斷爛桃花、想讓老公更聽花，或有難以啟齒的心事，「記得要去拜城隍夫人，好好說說心裡話，祂會幫你喔！」

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。