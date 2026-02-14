　
政治

柯志恩推高雄庶民美食地圖　麻糬、剉冰、豆花樣樣有

▲▼ 柯志恩推薦高雄在地美食 。（圖／國民黨立委柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩推薦高雄在地美食 。（圖／國民黨立委柯志恩辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

高雄市近幾年吸引不少國際明星舉行演唱會，演唱會經濟也帶動周邊觀光與餐飲商機。國民黨高雄市長參選人柯志恩趁著過去走訪地方時，也整理出自己私藏的庶民小吃名單，從甜點、剉冰到豆花、牛肉麵，幾乎橫跨高雄老城區與生活商圈，勾勒出一張屬於高雄日常的美食地圖。

柯志恩表示，這幾年高雄因演唱會與大型活動聲量不斷提升，許多外地遊客來到高雄，看完演出後第一件事就是找在地小吃，「其實真正讓人記住一座城市的，不只是舞台上的燈光，還有巷弄裡的味道。」她認為，高雄的美食，也是讓高雄更加迷人的地方。

柯志恩提到，自己是南部小孩，從小吃的口味就和高雄很接近，這幾年在高雄跑行程，也常利用空檔鑽進巷子找吃的，「有時候一碗冰、一顆麻糬，反而比大餐更有記憶點。」

像是鹽埕區的在地甜點「阿綿麻糬」，就是她每次經過老城區時常順道買的點心。這家店2007年因家庭劇變從左營起家，以手工製作、手工餡料的麻糬聞名。柯志恩形容，阿綿麻糬口感柔軟Q彈，內餡香甜卻不膩口，「那種簡單的甜味，很像小時候在巷口吃到的點心」，也成為不少遊客造訪鹽埕時必嚐的在地滋味。

小港區的「金港黑砂糖剉冰」則是另一種南部夏日的代表。柯志恩說，店家的黑糖味道特別濃厚，是將黑糖塊煸炒後再熬煮約12小時，才做出帶有焦香的糖水，搭配仙草、杏仁凍、粉粿與南瓜圓等配料，「每一口都很紮實，是很傳統、很高雄的味道。」

而位於鼓山區、鄰近瑞豐夜市的「福中居豆花」，則是她跑行程時的「補給站」。柯志恩說，有時一整天行程下來，只要來上一碗熱豆花，精神就會馬上回來。這間店的豆花口感細嫩，常搭配手工湯圓與多樣配料，紅豆、綠豆與薏仁都由店家自行熬煮，午後時段常見排隊人潮，也是不少在地人習慣的日常甜點。

如果想吃點鹹食，柯志恩則推薦左營大路的「三牛牛肉麵」。她說，這間店開了30多年，是眷村聚集區常見的老字號麵店，不只牛肉麵湯頭濃郁，店內還提供超過30種手作小菜可選，內用還能續湯，「每次去都幾乎客滿，很有那種老社區的熱鬧感。」

柯志恩認為，這些看似平凡的小吃，其實就是高雄最真實的城市樣貌。無論是演唱會帶來的國際觀光客，還是本地居民的日常生活，最終都會在這些街角小店裡交會。高雄的魅力不只在港灣、在舞台，也藏在一碗豆花、一盤小菜與一碗黑糖剉冰裡，「如果來高雄，只看演唱會就走，其實很可惜，真正的高雄，是在巷子裡」。

▲▼ 柯志恩推薦高雄在地美食 。（圖／國民黨立委柯志恩辦公室提供）

更多新聞
