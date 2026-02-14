　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園人的年味回來了！南門市場浴火重生　張善政視察：買氣翻3倍

▲▼南門市場,重生,年味,桃園。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

▲南門市場歷經火災後，在市府團隊全力推動下，僅花費約2個月即完成重建與復原作業，讓桃園人熟悉的「年味」趕在農曆年前順利回歸 。（圖／桃園市政府經濟發展局提供，下同）

生活中心／綜合報導

桃園人過年必逛的「南門市場」正式浴火重生！曾受火災影響的南門市場，在桃園市政府全力搶修下，已趕在農曆年前重新開張。桃園市長張善政日前親自前往視察，並沿街發送福袋向攤商與民眾拜早年，現場擠滿採買年貨的人潮，更有攤商興奮直呼，人潮比平日翻了2至3倍，重建後的整體便利性讓買氣大回流。

▲▼南門市場,重生,年味,桃園。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

▲▼桃園市長張善政日前前往南門市場，逐一向攤商與採買民眾拜早年，並發送龍年福袋，現場人潮湧躍、氣氛相當熱絡。

▲▼南門市場,重生,年味,桃園。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

2個月拚奇蹟　市長：像回家的感覺

南門市場於去年11月初遭受火災衝擊，市府團隊在短短兩個多月內，召開多次跨局處協調會議，全力推動復原作業。張善政市長感性表示，南門市場不僅是買菜的地方，更承載許多桃園人的生活記憶與情感連結，就像一個熟悉的「家」。
為了確保民眾逛得安心，市府在重建過程中特別強化了公共安全、消防動線及空間秩序，目標是以「安全優先、營運穩定」讓市場永續發展。張善政也特別感謝攤商在重建期間的體諒，讓市場能迅速回到正軌 。

▲▼南門市場,重生,年味,桃園。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

▲▼為了優化採購體驗，市府除改善市場周邊照明與路面，更特別規劃魚市場土地作為機車臨時免費停車場」，解決民眾最頭痛的停車問題 。

▲▼南門市場,重生,年味,桃園。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

交通、環境大升級！免費停車場＋加菜金吸客

桃園市經發局指出，為了提供市民更優質的採購體驗，市府針對周邊環境進行了多項有感改善。首先在硬體方面，市府團隊陸續完成市場周邊路面刨鋪、標線劃設及路燈照明改善，大幅提升通行安全與環境明亮度；針對採買民眾最頭痛的停車問題，市府也特別規劃魚市場土地作為「機車臨時免費停車場」，讓大家不必再為尋找車位苦惱。

除了硬體升級，市府在復原營運初期更祭出限時「百元加菜金」集客活動，凡消費滿額即可兌換加菜金，不僅直接回饋消費者，也成功活絡買氣。經發局長張誠日前也親自到場與民眾互動，現場除有「財神爺送糖果」增添喜氣，更額外加碼送出鹹豬肉商品兌換券，透過多元優惠與趣味互動，讓南門市場重現活絡、親民的繁榮景象。

年節採買最後衝刺！春節僅修2/17一天

隨著春節步步逼近，為方便民眾採購，桃園市經發局貼心推出「春節服務不打烊」相關措施，南門市場在春節連續假期（2/14至2/22）期間，僅於2月17日（週二）休市一天，其餘時間皆照常營業，讓市民在年假期間採買新鮮食材不中斷。

南門市場目前正值採買高峰期，市長張善政也向民眾發出邀請，希望大家在年前走訪南門市場，多採買年貨，以實際行動支持在地攤商，一起找回那份熱鬧溫暖的年節氛圍。

 

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝
美女里長遭前輩性騷「將公開說明」！　曝受害者不只她
28歲美碩士田僑仔來台徵婚！　點名「三位公主」

