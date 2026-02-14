寵到沒極限！霸氣情人TOP3星座　為愛花錢不手軟

▲談戀愛就要寵到底？有些人為愛花錢從不手軟。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

今天情人節，社群平台滿滿玫瑰花與精品禮盒，不少人甜蜜曬出禮物放閃，科技紫微網點名3個星座，堪稱戀愛中的「霸氣代表」，愛你就願意用實際行動寵到底，為愛花錢不手軟，讓旁人看了直呼羨慕。快來看看，你家那位霸氣情人有沒有上榜！

獅子座

火象星座本就大方豪爽，獅子座愛面子、講義氣，一旦戀愛，大男人或大女人氣勢立刻上身，看到另一半想買卻捨不得買的東西，往往一句「我幫你付」就刷下去。對他們來說，為情人花錢是一種寵愛，也是一種展現實力的方式，只是霸氣歸霸氣，月底帳單來臨時，壓力也可能跟著報到，專家提醒還是要量入為出，別讓浪漫變成負擔，更別讓荷包大失血。

射手座

射手座天生隨性，對金錢沒有太多細膩規劃，常常上一秒花了錢，下一秒還在想「我剛剛買了什麼？」偏偏談起戀愛又特別重視儀式感，情人節、紀念日、生日通通不能少，驚喜禮物更是信手拈來，只要看到對方開心，他們就覺得一切都值得。對他們而言，只要還沒傷筋動骨，花點錢換來甜蜜氛圍，其實也算划算，重點是當下開心最重要。

天蠍座

天蠍座則是愛得深、給得也狠，一旦認定對方，就會全心投入，其他事情彷彿都能暫時擺一邊，他們佔有慾強，也希望在感情中建立牢不可破的連結，因此常用實際行動來寵對方，包含金錢上的付出。對他們來說，錢可以再賺，但遇到真正契合的人並不容易。與其錯過，不如用心經營，哪怕多花一點，也甘之如飴，只為換來長久陪伴。