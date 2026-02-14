　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲單身不見得吃虧，情人節反而可能迎來財運高峰。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

今天是2月14日西洋情人節，很多情侶在社群社放閃照，但也有不少單身狗在社群上自嘲「今年又是一個人」，不過，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師指出，今年情人節有些人「單身反而更旺」，尤其3星座、3生肖，在沒有感情牽絆的情況下，更有機會把重心放在事業與財富累積上，迎來一波財運高峰！

小孟老師點名，牡羊座、處女座、獅子座若在情人節維持單身狀態，反而容易把心力集中在工作與投資規劃。牡羊座行動力強，近期守財能力提升，對投資標的敏感度提高，有機會精準出手；處女座理性務實，面對市場波動仍能冷靜分析，不易因節日氣氛而衝動消費；獅子座則把原本投入在戀愛的熱情轉化為事業衝刺的動力，專注目標、效率倍增，少了約會與送禮開銷，財務壓力相對減輕，資金運用也更有彈性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖方面，屬鼠、屬蛇、屬猴者則被視為「單身業績王」。屬鼠的人在過年與情人節期間特別有衝勁，只要積極開發客戶、把握合作機會，就可能簽下大單；屬蛇者因少了情感干擾，判斷更果斷，決策品質提升；屬猴者口才與談判能力出色，節日聚會場合反而成為拓展人脈、創造商機的好時機，當別人忙著甜蜜約會，他們可能已默默完成關鍵合約。

小孟老師也分享單身開運兩大關鍵。第一，把原本計畫花在過節的預算轉為「投資自己」，例如報名理財課程、進修專業技能，或添購能提升工作效率的工具，讓金錢產生長期價值；第二，將情人節當作衝刺事業的契機，主動聯繫客戶、盤點年度目標，甚至選擇加班布局，反而更容易在節日空檔中突圍而出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又要變天　過年天氣一次看！
2026最強護照出爐！　台灣進步了
放9天年假好累？過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小年夜是最後轉運日！南北二斗星君降臨　拜對旺整年

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

性侵、兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」　過來人沉痛：是大忌

太平山2026春節旅遊攻略　開園時間、交通管制一次看

畢業後「朋友們不太發IG限動了」　網曝原因爆共鳴：剩出國會PO

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

小年夜是最後轉運日！南北二斗星君降臨　拜對旺整年

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

性侵、兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」　過來人沉痛：是大忌

太平山2026春節旅遊攻略　開園時間、交通管制一次看

畢業後「朋友們不太發IG限動了」　網曝原因爆共鳴：剩出國會PO

小年夜是最後轉運日！南北二斗星君降臨　拜對旺整年

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔4人同居54年　相親8次才找到真愛

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

郁方怒割頸案輕判「逼楊家去死」　轟法官幫兇：惡魔長大只會變大惡魔

「備孕、凍卵前」怎麼吃　醫揭飲食3重點：不是越補越好

獨／北市藥局販過期3年感冒藥　藥廠懷疑：歇業經銷商庫存流出

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

【驚險墜溝】回收車後方傳來慘叫！　清潔隊員回頭「阿嬤不見了」

生活熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

過年「最難吃糖果」4大天王曝光！　網爆共鳴：阿嬤家的惡夢

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

Google地圖「紅點位置」藏玄機！一票人驚：活21年才知道

春節首日　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！畫面曝

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

更多熱門

相關新聞

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

有些人即使在國內努力多年，事業與財運始終平平，卻一出國就迎來轉機。命理專家小孟塔羅雲蔚老師分析，這類型命格常被形容為「外國月亮比較圓」，只要轉換環境，整體運勢就可能被重新啟動。她近日公布「出國財運榜TOP5」，點名5個星座特別適合往海外發展，更容易遇到機會、貴人與財富動能。

情人節謝衣鳯告白　陳素月開箱巧克力

情人節謝衣鳯告白　陳素月開箱巧克力

南消五大舞龍舞獅鬧市場情人節傳遞平安祝福

南消五大舞龍舞獅鬧市場情人節傳遞平安祝福

蔡英文情人節喊「單身不一定即地獄」　網友驚：史上最活網總統

蔡英文情人節喊「單身不一定即地獄」　網友驚：史上最活網總統

秀與「斑斑」合照！　賴清德情人節祝年假被愛與溫暖包圍

秀與「斑斑」合照！　賴清德情人節祝年假被愛與溫暖包圍

關鍵字：

情人節單身財運星座生肖

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

孫德榮缺席孫協志二婚原因曝！拒包禮金：上場夠他用很久

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面