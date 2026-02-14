單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

▲單身不見得吃虧，情人節反而可能迎來財運高峰。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

今天是2月14日西洋情人節，很多情侶在社群社放閃照，但也有不少單身狗在社群上自嘲「今年又是一個人」，不過，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師指出，今年情人節有些人「單身反而更旺」，尤其3星座、3生肖，在沒有感情牽絆的情況下，更有機會把重心放在事業與財富累積上，迎來一波財運高峰！

小孟老師點名，牡羊座、處女座、獅子座若在情人節維持單身狀態，反而容易把心力集中在工作與投資規劃。牡羊座行動力強，近期守財能力提升，對投資標的敏感度提高，有機會精準出手；處女座理性務實，面對市場波動仍能冷靜分析，不易因節日氣氛而衝動消費；獅子座則把原本投入在戀愛的熱情轉化為事業衝刺的動力，專注目標、效率倍增，少了約會與送禮開銷，財務壓力相對減輕，資金運用也更有彈性。

生肖方面，屬鼠、屬蛇、屬猴者則被視為「單身業績王」。屬鼠的人在過年與情人節期間特別有衝勁，只要積極開發客戶、把握合作機會，就可能簽下大單；屬蛇者因少了情感干擾，判斷更果斷，決策品質提升；屬猴者口才與談判能力出色，節日聚會場合反而成為拓展人脈、創造商機的好時機，當別人忙著甜蜜約會，他們可能已默默完成關鍵合約。

小孟老師也分享單身開運兩大關鍵。第一，把原本計畫花在過節的預算轉為「投資自己」，例如報名理財課程、進修專業技能，或添購能提升工作效率的工具，讓金錢產生長期價值；第二，將情人節當作衝刺事業的契機，主動聯繫客戶、盤點年度目標，甚至選擇加班布局，反而更容易在節日空檔中突圍而出。