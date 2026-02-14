Google地圖「紅點位置」藏玄機！一票人驚呆：活了21年才知道

▲有人分享Google Maps導航「目的地左右側」的冷知識。（示意圖／Pexels）

一則關於導航的「冷知識」近日在社群掀起討論。有網友分享，使用Google Maps導航時，其實可以從畫面上的標示提前判斷目的地會落在左側或右側，只要注意地圖上終點圖示的位置，就能預先準備停靠方向。貼文曝光後，不少網友直呼實用，也有人坦言「活了幾十年才知道」。

該名網友在Threads發文指出，「使用Google導航時，目的地的在左手邊還是右手邊，點點就會打在哪一邊唷」。貼文獲得6萬人點讚引發熱議，許多人留言表示「我以為大家都知道，看完留言才發現原來不是這樣」、「活了21年現在才知道」、「你跟那個高麗菜煮蛋的坐一桌」、「你們這些大聰明湊一桌拜託」、「你這個是真的冷知識而且超實用的」、「謝謝你，我每次都要停紅燈放大看才知道」、「大路癡感謝你」。

還有人分享其他冷知識，「下交流道前不知道要靠哪道，滑上面的格子就能提前看到下一個路線指引」、「車子的加油符號，上面箭頭指示左右，就表示油箱蓋在哪側」、「用語音輸入地址的時候，加說行政區，就會自動校正錯字」。

還有使用者提出疑問，是否能設定「目的地一律在右側」，以避免需要額外迴轉或變換方向。不過，其他網友回應，目前導航並無此類固定停靠側邊的選項，多半仍依即時路況與系統演算法自動安排路線。

