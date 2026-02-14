　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

全球8年多「零核試」破紀錄　川普一句話讓世界繃緊神經

▲▼北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從2017年9月3日北韓（朝鮮）進行第6次核試驗以後，全球至今未再出現任何國家進行核試爆，創下1945年以來最長「核試空窗期」。然而，美國總統川普卻在2025年11月指控中國、俄羅斯等國「秘密進行地下核試驗」，並宣示美國也不能缺席，讓這項歷史紀錄是否終結再度引發國際關注。

根據美媒《CNN》，美國反核科學家團體「憂思科學家聯盟」（UCS）指出，自北韓2017年9月3日完成第6次核試後，直到2026年1月14日為止，全球已連續8年4個月又11天未出現任何核試爆，正式刷新歷史紀錄。UCS學者史波丁（Dylan Spaulding）表示，這段期間已超越過去最長紀錄，也就是1998年巴基斯坦最後一次核試，到2006年北韓首次核試之間的8年4個月3天。

史波丁指出，多數核武國家其實早在1990年代便停止進行核爆試驗，現今透過模擬技術與次臨界實驗即可維持核武可靠性，「全面重啟核試並非必要，也不明智」。他警告，若美國真的恢復核試，恐將衝擊《全面禁止核試驗條約》（CTBT）建立的國際規範，反而削弱外界對美國核戰力的信心，並引發環境與民意反彈。

不過，這項「史上最長無核試紀錄」的未來，因川普的一連串發言蒙上陰影。川普2025年11月接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》專訪時直言，「俄羅斯在試驗，中國也在試驗，只是不對外公開。」他並聲稱，北韓與巴基斯坦也在進行相關測試。他強調，「我不想成為唯一一個沒有進行核試驗的國家」。

川普進一步形容，這些國家可能在極深的地下進行試驗，外界僅能感受到非常輕微的震動，因此難以察覺。他隨後在社群媒體上宣示，美國也將「以同等標準」測試核武，引發外界揣測美國是否將進行1992年以來首次核試爆。

然而，美國官方隨即試圖為言論降溫。美國能源部長萊特（Chris Wright）接受《福斯新聞》訪問時表示，川普所指的「試驗」並非核爆，而是所謂的「非臨界爆炸」，屬於系統測試的一環，用以驗證核武其他組件是否正常運作，「並未違反禁止核試的國際承諾」。

值得注意的是，美國自1996年起成為《全面禁止核試驗條約》締約國，該條約明文禁止任何形式的核爆試驗。近幾十年來，除了北韓外，俄羅斯自1990年、中國自1996年後，皆未被證實進行核試爆。

相關新聞

美軍備戰中？路透：可能攻擊伊朗

美軍備戰中？路透：可能攻擊伊朗

《路透社》14日獨家報導，美軍正在為可能持續數周、針對伊朗的軍事行動做準備，如果總統川普真的下令攻擊，衝突規模恐怕遠超過去美伊對峙規模。美伊上周才在阿曼（Oman）舉行核談判，但川普同時調派美軍在中東集結，引發了新軍事行動的擔憂。

派全球最大航艦　川普稱伊朗政權更迭最理想

派全球最大航艦　川普稱伊朗政權更迭最理想

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

台積電投資美國是策略布局還是被迫出走　賴政府的魔幻敘事

台積電投資美國是策略布局還是被迫出走　賴政府的魔幻敘事

國際軍武日韓要聞北美要聞核武核試驗北韓朝鮮美國川普

