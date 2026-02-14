　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

南韓常規軍力全球第5　前5名「唯一非核國」！美國戰略轉向引憂慮

▲▼尹錫悅出席國軍日閱兵，雞龍台大練兵場上佈滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓系列飛彈（圖／達志影像／newscom）

▲南韓雞龍台大練兵場上佈滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓系列飛彈（資料照／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓常規軍力再獲國際肯定。美國軍事評估機構公布2026年全球軍事力排行，南韓連續第3年名列世界第5，不僅穩居非核武國家之首，更是全球前5名中唯一未擁核的國家。不過，在南韓強調「自立防衛」、美國最新國防戰略淡化「核保護傘」背景下，外界也開始關注，面對北韓核威脅，單靠常規戰力是否足以支撐嚇阻力。

根據韓媒《中央日報》，美國軍事力評估網站「全球火力」（Global Firepower，GFP）日前公布「2026年軍事力排行榜」，針對全球145個國家進行評比。南韓以軍事力指數0.1642分，排名世界第5，僅次於美國、俄羅斯、中國與印度。該指數越接近0，代表整體軍事實力越強，南韓自2024年首度躋身第5名後，已連續3年守住該位置。

GFP分析指出，南韓在自走砲、牽引砲等砲兵戰力、護衛艦等海軍艦艇，以及規模龐大的後備動員兵力等項目中表現突出。值得注意的是，在全球軍力前5名國家中，南韓是唯一沒有核武的國家，凸顯其常規軍事力量的完整性與密度。

在南韓之後，法國、日本、英國分列第6至第8名。北韓方面，軍事力指數為0.5933，排名第31，較去年上升3名。GFP資料顯示，北韓曾在2019年一度升至第18名，之後排名下滑，2024年跌至第36名，但近2年再度出現反彈。

GFP自2005年起，依據兵力規模、國防預算、武器數量等60多項指標進行評分，評估重點放在戰機、戰車等傳統常規戰力，「核武等非對稱戰力並未納入計算」。

▲▼南韓K9自走砲於22日美韓聯合軍演時出現在坡州陣地。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓K9自走砲於美韓聯合軍演時出現在坡州陣地。（圖／達志影像／美聯社）

在南韓軍事實力受到肯定的同時，美國對韓安全承諾的表述卻出現變化。韓媒《Edaily》報導指出，川普政府第2任期公布的2026年《國防戰略報告》（NDS）中，未再明確使用「擴大嚇阻」或「核保護傘」等字眼，引發外界對美國因應北韓核威脅態度的疑慮。

相較之下，2022年拜登政府的NDS及相關文件，多次明文提及對盟邦提供「包含核武在內的擴大嚇阻」。此次最新戰略文件則改以「南韓在有限美方支援下，有能力在對北韓嚇阻中承擔主要責任」作為表述，並肯定南韓「強大的常規軍力、高額國防支出與完善的防衛產業基礎」。

南韓總統李在明也回應指出，「在不穩定的國際局勢下，自主防衛是基本中的基本」，並強調南韓國防預算約為北韓GDP的1.4倍，「南韓不可能無法自我防衛」。不過，有南韓退役將領提醒，核武屬於「與常規戰力不同層級的威脅」，若美方角色趨於保守，而南韓僅強化常規責任，恐使「核保護傘的可信度爭議進一步升高」。

在全球軍事排名亮眼的背後，南韓如何在無核條件下，平衡自立防衛與盟邦嚇阻承諾，仍將是東北亞安全格局的重要觀察焦點。

