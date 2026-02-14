民進黨新北議員提名「37搶34」　3區初選、新人拚出頭（留稿，時間都可以）

　
政治

民進黨新北議員提名「37搶34」　3區初選、新人拚出頭

▲▼民進黨新北市長參選人蘇巧慧掃三峽市場，包括現任議員廖宜琨，林銘仁、卓冠廷、彭一書和議員參選人高乃芸、朱誼臻、吳昇翰都到場一同參與。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧帶小雞掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨六都議員提名登記年前截止，新北共37人登記搶34席（扣除平地及山地原住民），現任議員包含周雅玲、鍾宏仁、陳永福、石一佑共4人未登記，而包含第3選區（新莊區）、第8選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）、第11選舉區（汐止區、金山區、萬里區）需要初選。根據民進黨公布初選內規，初選民調時間為3月2日至4月10日，必要可展延一週。

新北市議員第1選區（八里區、淡水區、三芝區、石門區）提名2人，鄭宇恩、游明諺2人登記；第2選區（五股區、泰山區、林口區）提名2人，李宇翔、戴翎育2人登記；第3選區（新莊區）提名4人，翁震州、翁昭仁、林秉宥、吳奕萱、陳岱吟5人超額登記；第4選區（三重區、蘆洲區）提名6人，彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍、邱婷蔚、陳俊維6人登記。

▼議員彭佳芸。（圖／翻攝臉書）

▲▼議員彭佳芸。（圖／翻攝臉書）

第5選區（板橋區）提名5人，戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、李昆穎、陳俊諺5人登記。第6選區（中和區）提名3人，張維倩、張嘉玲、張志豪3人登記；第7選區（永和區）提名2人，許昭興、羅文崇2人登記。第8選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）提名5人，卓冠廷、彭一書、廖宜琨、林銘仁、高乃芸、吳昇翰6人超額登記。

第9選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）提名2人，陳乃瑜、陳韋任2人登記；第10選區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）提名1人，林裔綺1人登記；第11選區（汐止區、金山區、萬里區）提名2人，張錦豪、蔡美華、朱誼臻3人超額登記。新北以各區現任席次「+1」做為提名席次，提名34席、有3選區若協調未果將進入初選。

新北議員初選競爭未若台北激烈，但仍暗潮洶湧，多數現任議員爭取連任，而周雅玲、鍾宏仁、陳永福、石一佑4名資深議員分別選擇交棒或裸退，也讓新人看到爭取空間。而新北有3個選區預計進入初選，就包含3選區（新莊區）、第8選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）、第11選舉區（汐止區、金山區、萬里區）。

▼參選人吳奕萱。（圖／吳奕萱競選辦公室提供）

▲▼吳奕萱拜票。（圖／吳奕萱競選辦公室提供）

第3選區（新莊區）要提名4席，現任3席民進黨議員中，林秉宥、翁震州確定爭取連任，鍾宏仁選擇交棒，綠委吳思瑤前辦公室主任吳奕萱、前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟，以及前新北議員陳科名服務處主任翁昭仁，共3位新人有意爭取，5搶4勝負難料。

第8選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區），現任4議員卓冠廷、廖宜琨、彭一書、林銘仁都將尋求連任，上屆落選頭高乃芸因婦女保障名額幾乎篤定通過初選，立委吳琪銘之子吳昇翰則是要挑戰現任議員，6搶4是新北競爭最激烈地方。

▼參選人高乃芸。（圖／翻攝自候選人FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

第11選舉區（汐止區、金山區、萬里區）雖現任議員周雅玲沒有登記、選擇裸退，但登記參選除現任議員張錦豪、新人朱誼臻外，曾在台中霧峰參選過的蔡美華也登記，因該區只提名2席，也將進入初選，預計是新系（朱誼臻）與正國會（蔡美華）對決。

▼隸屬民進黨正國會的蔡美華登記初選。（圖／蔡美華提供）

▲▼隸屬民進黨正國會的蔡美華登記參加新北市第11選區（汐止、金山、萬里）民進黨市議員初選。（圖／蔡美華提供）

02/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民進黨桃園市議員初選激戰　陳亭妃挺鄭淑方

民進黨桃園市議員初選激戰　陳亭妃挺鄭淑方

2026桃園市議員選舉，民進黨將進行初選民調，決定提名人選。楊梅區現任市議員鄭淑方13日由贏得黨內台南市長提名的立委陳亭妃陪同，到楊梅區錫福宮參香祈福，隨後到楊梅市區和市場掃街拜票，籲請市民接到民調電話一定要「唯一支持」鄭淑方，地方多位里長都到場力挺。

15%關稅若審太久「恐步南韓後塵」　卓揆：會向韓國瑜院長強烈要求

15%關稅若審太久「恐步南韓後塵」　卓揆：會向韓國瑜院長強烈要求

藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目

藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目

藍竹縣長初選火藥味濃　黃士修點名徐欣瑩：把地方中央盟友都得罪

藍竹縣長初選火藥味濃　黃士修點名徐欣瑩：把地方中央盟友都得罪

台美15%關稅協定　卓揆第一時間接到鄭麗君電話：我愣住3秒鐘

台美15%關稅協定　卓揆第一時間接到鄭麗君電話：我愣住3秒鐘

