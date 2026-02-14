網購族注意！包裹拆完「整箱丟」恐罰6千　回收地雷必知

▲紙箱應壓平後再交由回收處理。（圖／486先生提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

農曆春節倒數，許多人一邊大掃除、一邊趁歲末優惠狂下單，家裡紙箱、包裝袋、緩衝包材瞬間堆成小山。但包裹拆完後，若直接將「整箱丟回收」，這種懶人行為反而最容易踩雷。家事達人486先生提醒，回收物若沒分清楚，不只拖累後端處理效率，還可能因分類不實而挨罰。

▲紙箱上的貼紙應先撕除，再將紙箱回收。

486先生指出，過年前網購量大，不少人會把紙箱連同透明膠帶、物流貼紙一起丟入回收桶；事實上，回收前應先撕除膠帶、出貨標籤與各類貼紙，並將箱體壓平。尤其要注意，能回收的是「純紙」本體，標籤貼紙多屬「不可回收」的一般垃圾，且物流單上常有個資，處理前務必遮蔽或銷毀，避免個資外流。

▲泡泡袋或緩衝氣墊丟棄前應先戳破並壓縮體積。

至於最讓人頭痛的保麗龍與塑膠包材，也有各自的「歸隊方式」。保麗龍屬立體類／一般塑膠回收，交付時應保持完整，不建議拆成小碎塊，避免產生塑膠碎屑造成環境污染。

而破壞袋常見為複合材質，實際難以回收，應列為一般垃圾；泡泡袋、緩衝氣墊則多屬膜狀塑膠，回收價值較低，若狀況允許可留下來重複包裝易碎物；若要丟棄，建議先戳破並壓縮體積，減少清運負擔。

年前整理包裹與雜物時，順手把包材分好類，不僅讓居家空間更清爽，也能減輕清潔人員與回收系統的壓力。他也補充，若未依規定落實垃圾分類，依《廢棄物清理法》可處新臺幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰；想開心過年，反而是這些「看起來很小」的分類細節最容易被忽略，一不小心就讓荷包先受傷。