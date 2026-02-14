大掃除掃不完？專家揭3大地雷：第一步「拿抹布就錯了」

▲農曆新年將至，許多民眾趕工大打掃。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

記者胡至欣／綜合報導

農曆新年將至，你還在對著滿屋雜物與陳年油垢發愁嗎？家事達人486先生觀察發現，許多民眾在大掃除時越掃越累，甚至趕不及在圍爐前完工，關鍵往往在於「邏輯錯誤」。他特別分享「減法清潔術」，提醒民眾避開3大地雷，讓你在最後衝刺階段也能優雅翻新居家氛圍。

▲486先生點出大掃除3大地雷。（Gemini AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

地雷一：還沒「斷捨離」就急著拿抹布

「大掃除的第一步，絕對不是清潔，而是減量。」486先生指出，大多數人一開始就拿著抹布到處擦，結果只是把灰塵從A櫃子搬到B櫃子。他建議在最後衝刺期，應先執行「視覺減量」：

1. 果斷淘汰：壞掉的家電、一年沒穿過的舊衣、堆積的紙箱直接清運。

2. 騰出空間：先把大型廢棄物清掉，空間出來了，後面的清潔才會「有感」，心情也會隨之放鬆。

地雷二：順序顛倒，做一半全是白工

「先掃地還是先擦櫃子？」這題答錯，你的體力就白費了。許多人習慣先拖地再整理高處，結果上方灰塵落下，地板又要重來一次。他強調必須遵循「由上而下、由內而外」的黃金法則：

1. 從天花板、燈具、櫃頂開始處理，讓灰塵自然落地。

2. 最後再統一處理地面。掌握這個順序，能讓你省下大量重複勞動的時間。

地雷三：迷信「勞力」，跟髒污硬碰硬

面對積了一整年的廚房重油垢或浴室黴斑，很多人會用蠻力死命刷，結果不但刷不乾淨，還搞到腰痠背痛。他也點出，時下已不是靠一條抹布撐全場的年代：

1. 軟化髒污：善用高溫蒸氣或清潔劑預先噴灑，讓污垢軟化。

2. 科技分流：地板與日常灰塵，可交由掃地機器人或洗地機維持基本整潔，人手應專攻死角與精細處。

大掃除不該是體力的消耗戰，而是心理的斷捨離。透過正確的「減法邏輯」，把省下來的時間留給家人。在即將迎來新春之際，聰明運用工具與順序，才能真正除舊佈新，清空壓力，迎接好運進門。