政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農曆春節連假首日　新北市府列飯店、商場優惠

▲新北市政府整理新北飯店、商場春節優惠。（圖／新北市府經發局提供）

▲新北市政府整理新北飯店、商場春節優惠。（圖／新北市府經發局提供，下同）

記者蘇靖宸／新北報導

農曆春節連假今（14日）開始，新北市府表示，經發局精心整理各大商業招商案新春活動，邀請大家春節到新北暢遊，「馬」上前往享受假期。新北市府經發局長盛筱蓉說，新北市政府持續推動招商案，透過公私合作活化公有土地，致力打造大型商城及引進知名旅館，同時提供市民公共設施服務及休閒娛樂選擇，亦帶動當地產業發展、增加就業機會，促進經濟蓬勃發展。

經發局指出，「淡水漁人碼頭福容大飯店」2月16日至2月21日舉辦多項活動，包括「二大二小親子假期」及「駿馬迎春-三天二夜」住房專案，買就送早午兩餐還有多項活動優惠券！此外，「滬尾藝文休閒園區」在年假期間推出「金馬迎春」春節住房專案，入住再送咖啡券及電影欣賞券，除夕圍爐訂購贈紅酒1瓶、果汁無限暢飲，名額有限，趕緊把握機會。

經發局說，「板橋凱撒大飯店」推出「捲來好運」新年住房專案，每晚NT$4699元起，另推出「駿馬迎春瑞滿堂」外帶年菜，在家也能品嚐佳餚好味道。「新板希爾頓」內「悅市集自助餐廳」推出優惠活動，凡姓名中有「馬」(同音適用)或是生肖屬馬至餐廳用餐，出示有效證件享二人同行第二位半價優惠；「臺北趣淘漫旅」推出「甜蜜開春HONEY LUCK SERIES」住房專案，每晚NT$3799元起，初一至初三入住還能體驗各項民俗活動，享受美好假期。

經發局表示，「新莊宏匯廣場」2月14日至2月22日全館消費滿888元送來店禮；即日起至2月22日期間滿3000元還可獲得100元抵用券，名品大家電及指定專櫃滿1萬元更可獲得500元抵用券，還有霓虹星光樂園開放至4月6日，旋轉木馬、海盜船等設施等你來玩。

經發局說，「秀泰生活樹林店」2月17日至2月21日憑館內當日滿額發票，有機會將萬元好禮帶回家！初一限量開運小禮免費領、滿額憑發票與RODY人偶合照。「林口三井Outlet」超人力霸王主題燈飾造景登場！主題燈飾橫跨雙館，滿3000元即送電子抽獎券1張，初一至初五更邀請鼓樂、武士及特技表演，精彩節目不停歇。

經發局表示，誠摯邀請各位朋友在新春連假期間與家人一同前往新北，共同度過美好的假期。眾多優質的招商活動等著您的參與，更多詳細資訊可到各招商案的官方網站進行查詢。

▲▼新北市政府整理新北飯店、商場春節優惠。（圖／新北市府經發局提供）

▲▼新北市政府整理新北飯店、商場春節優惠。（圖／新北市府經發局提供）

▲▼新北市政府整理新北飯店、商場春節優惠。（圖／新北市府經發局提供）

▲▼新北市政府整理新北飯店、商場春節優惠。（圖／新北市府經發局提供）

▲▼新北市政府整理新北飯店、商場春節優惠。（圖／新北市府經發局提供）

分享給朋友：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

我方談判團隊正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，同時也開放美牛絞肉、內臟。教育部今（13日）表示，學校營養午餐一律使用國產在地肉品的規定並未改變，若廠商有未使用、混充或假冒國產在地之肉品，學校應依契約規定記點或終止契約。

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

桃園年貨大街iPhone 17、高麗菜「現買現抽」

侯家軍開枝散葉！　陳柏翰、彭康傑正式投入國民黨新北市議員初選

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

