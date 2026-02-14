涉襲臀「5根手指都碰到」　女怒嗔感受「掌心熱度」法官信了

▲陳男涉從後對女子襲臀，被害人感受「掌心熱度」，怒批陳男「5根手指都有觸碰到」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子去年參加社團會議，涉從後方偷摸1位女社員右臀，女方明顯感受「掌心熱度」，攔下陳男理論，陳男否認伸鹹豬手，辯稱當場道歉只為息事寧人，法官勘驗現場監視畫面，確認陳男從女方背後走過，女方立刻轉頭注視，雙方不熟也沒恩怨，女方應無誣陷的動機，據此依性騷擾罪判陳男拘役30天、得易科罰金3萬元，可上訴。

本案發生於2025年年4月12日，陳男和被害女子是同社團成員，彼此見過但叫不出對方名字，當天2人到餐廳出席社團會議，下午3點多，陳男去上廁所，遇到女方與另1位男子各自背對走道跟他人交談、擋住狹窄走道，陳男先輕推男子讓出空隙，接著側身穿過女方背後。

女方突然感覺右臀傳來一股「掌心熱度」，猛然轉頭看著剛走過的陳男，她留在原地攔下折返的陳男理論，陳男頻說對不起，女方不原諒，開完會向會議主席投訴遭陳男性騷擾，陳男改稱絕無此事，女方因而報案提告。

陳男辯稱突然被女方質問「你剛剛為什麼碰我」、當下不知道發生什麼事，直接道歉說對不起，想息事寧人，後來會議主席問他是否碰觸女方，他鄭重否認伸鹹豬手。

女方證稱，被陳男襲臀，她清楚感覺「手掌5根手指都有觸碰到」、持續約1秒鐘，陳男幾分鐘後折返，她攔下陳男質問：「為何要摸我的屁股！你不會說借過嗎？」她原本只要求陳男當眾向她認錯，陳男當下道歉，事後卻不承認。

法官勘驗現場監視畫面顯示，陳男側身、右手臂順著女方背後穿過，女方立刻轉頭注視陳男，之後理論過程，確如女方所說，法官認為雙方不熟、沒有恩怨，女方不顧當時正在開會，攔下陳男理論，甚至向會議主席投訴，顯非憑空杜撰，也無誣陷動機。

此外，法官指陳男對於自己到底有無碰觸女方，應無不知之理，卻在警詢說不確定是否碰到女方臀部、「但我的認知是沒有」，說詞可議，更難以解釋成不經意、不小心碰觸。

法官認定陳男趁人多且走道狹窄之便，以偷襲式、短暫且具有性暗示的不當觸摸，對女方襲臀調戲，女方表示未來參加活動看到陳男就會不舒服，顯見陳男犯行已使女方感受遭到冒犯，據此依性騷擾罪判處拘役30天、得易科罰金3萬元，可上訴。