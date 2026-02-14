從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

▲年初大罷免、年末大彈劾。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2024年立委選舉後，造成國會朝小野大局面，藍白強勢主導立法院運作，迫使法案上表決節節敗退的民進黨，在黨團總召柯建銘登高一呼，全台罷團響應下，2025年初發起「大罷免」，破紀錄的31位國民黨區域立委與新竹市長高虹安全部通過連署，進入罷免投票階段，震驚政壇，最終「大罷免大烙賽」，遭到32比0完封；而吃到無敵星星的藍營則繼續強推爭議性法案，2025年末行政院在各項救濟方式都遭到封殺之下，選擇了創新憲政慣例的不副署不執行，藍白也展開回擊，發起台灣首次對總統提出的彈劾案。

年初民進黨發起攻勢 首次大罷免潮來臨

2025年大罷免的爆發，並非偶然，而是多重政治因素交織作用的結果，核心來自於立法院的政治僵局、爭議性法案的通過，以及公民社會和主要政黨的積極動員。

2024年大選結果導致「朝小野大」的國會局面。民進黨立委在立法院表決屢屢挫敗，特別在法案審查和審議預算方面，最終導致朝野激烈對峙，政治運作陷入僵局 。

真正推動大罷免浪潮的力量，來自於公民運動，此一力量的展現可追溯到2024年 5、6 月的「青鳥行動」。當時上萬名民眾聚集在立法院周圍的青島東路上，抗議國民黨與民眾黨聯手強行通過國會改革法案；綠營質疑，國會改革法案就是國會擴權法案，嚴重破壞憲法權力分立原則。青鳥行動對藍白兩黨所發出的怒吼，因此點燃了罷免行動的怒火。

2025年1月4日，民進黨立法院黨團總召柯建銘登高一呼強調，針對國會的亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

不過半年光景，由罷免團體所發動的大罷免竟成為一股沛然莫之能禦的力量，共計31件藍委罷免案+1件市長高虹安通過一二階連署，進入倒最終726、823投票。

但在藍白全力聯手反罷與罷團爭議行為的此消彼長之下，726大罷免首波投票出現驚人的25案全數失敗結果，接續的823罷免投票也無法力挽狂瀾，最終32案全數失敗，仍舊無法改變立法院朝小野大結構，也意味著國民黨區域立委剩餘任期都將擁有「無敵星星」，難以再以罷免制衡。

▼大罷免行動。（圖／記者林敬旻攝）

年末藍白聯手回擊 首次彈劾總統正式啟動

歷經大罷免潮，藍白聯手更加強勢通過更項法案，行政院當時在尋求覆議失敗、憲法法庭遭憲訴法癱瘓的局面之下，行政院長卓榮泰於2025年12月15日正式宣布，針對在野黨強勢修《財劃法》，「身為行政院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法」。

經過總統賴清德與黨籍立委的便當會後，也確立「不副署、不執行」的方向，因此行政院不副署、法律不公布的狀況，自總統民選以來，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四任總統任內從未發生過。此次不副署等於建立新的憲政慣例。

國民黨、民眾黨12月19日展開回擊，兩黨於議場前聯合召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式宣布將彈劾賴清德。

但依憲法增修條文規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，也就是需要「76席」立委同意，當前民進黨有51席，藍白要在此一階段闖關，有相當程度難度。而經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。

不過即便成功彈劾賴清德，總統也不會進行重選，依照憲法49條規定，總統缺位時，將由副總統繼任至總統任期屆滿為止，因此就算在野黨成功彈劾賴清德，也將由副總統蕭美琴繼任。

立法院於2026年1/21、1/22兩天曾舉行全院委員會，進行賴清德總統彈劾案審查會，不過總統府發函給院長韓國瑜表示，「立院無直接向總統問責之權」，因此賴清德並未出席審查會，不僅如此在野黨出席人數也不高。彈劾案將於5月19日表決，由於賴清德民調已明顯止跌回升，藍白發動的彈劾案會不會雷聲大雨點小，值得後續觀察。

▼藍白正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）