政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

▲年初大罷免、年末大彈劾。（合成圖／資料照）

▲年初大罷免、年末大彈劾。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2024年立委選舉後，造成國會朝小野大局面，藍白強勢主導立法院運作，迫使法案上表決節節敗退的民進黨，在黨團總召柯建銘登高一呼，全台罷團響應下，2025年初發起「大罷免」，破紀錄的31位國民黨區域立委與新竹市長高虹安全部通過連署，進入罷免投票階段，震驚政壇，最終「大罷免大烙賽」，遭到32比0完封；而吃到無敵星星的藍營則繼續強推爭議性法案，2025年末行政院在各項救濟方式都遭到封殺之下，選擇了創新憲政慣例的不副署不執行，藍白也展開回擊，發起台灣首次對總統提出的彈劾案。

年初民進黨發起攻勢　首次大罷免潮來臨

2025年大罷免的爆發，並非偶然，而是多重政治因素交織作用的結果，核心來自於立法院的政治僵局、爭議性法案的通過，以及公民社會和主要政黨的積極動員。

2024年大選結果導致「朝小野大」的國會局面。民進黨立委在立法院表決屢屢挫敗，特別在法案審查和審議預算方面，最終導致朝野激烈對峙，政治運作陷入僵局 。

真正推動大罷免浪潮的力量，來自於公民運動，此一力量的展現可追溯到2024年 5、6 月的「青鳥行動」。當時上萬名民眾聚集在立法院周圍的青島東路上，抗議國民黨與民眾黨聯手強行通過國會改革法案；綠營質疑，國會改革法案就是國會擴權法案，嚴重破壞憲法權力分立原則。青鳥行動對藍白兩黨所發出的怒吼，因此點燃了罷免行動的怒火。

2025年1月4日，民進黨立法院黨團總召柯建銘登高一呼強調，針對國會的亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

不過半年光景，由罷免團體所發動的大罷免竟成為一股沛然莫之能禦的力量，共計31件藍委罷免案+1件市長高虹安通過一二階連署，進入倒最終726、823投票。

但在藍白全力聯手反罷與罷團爭議行為的此消彼長之下，726大罷免首波投票出現驚人的25案全數失敗結果，接續的823罷免投票也無法力挽狂瀾，最終32案全數失敗，仍舊無法改變立法院朝小野大結構，也意味著國民黨區域立委剩餘任期都將擁有「無敵星星」，難以再以罷免制衡。

▼大罷免行動。（圖／記者林敬旻攝）

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

年末藍白聯手回擊　首次彈劾總統正式啟動

歷經大罷免潮，藍白聯手更加強勢通過更項法案，行政院當時在尋求覆議失敗、憲法法庭遭憲訴法癱瘓的局面之下，行政院長卓榮泰於2025年12月15日正式宣布，針對在野黨強勢修《財劃法》，「身為行政院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法」。

經過總統賴清德與黨籍立委的便當會後，也確立「不副署、不執行」的方向，因此行政院不副署、法律不公布的狀況，自總統民選以來，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四任總統任內從未發生過。此次不副署等於建立新的憲政慣例。

國民黨、民眾黨12月19日展開回擊，兩黨於議場前聯合召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式宣布將彈劾賴清德。

但依憲法增修條文規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，也就是需要「76席」立委同意，當前民進黨有51席，藍白要在此一階段闖關，有相當程度難度。而經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。

不過即便成功彈劾賴清德，總統也不會進行重選，依照憲法49條規定，總統缺位時，將由副總統繼任至總統任期屆滿為止，因此就算在野黨成功彈劾賴清德，也將由副總統蕭美琴繼任。

立法院於2026年1/21、1/22兩天曾舉行全院委員會，進行賴清德總統彈劾案審查會，不過總統府發函給院長韓國瑜表示，「立院無直接向總統問責之權」，因此賴清德並未出席審查會，不僅如此在野黨出席人數也不高。彈劾案將於5月19日表決，由於賴清德民調已明顯止跌回升，藍白發動的彈劾案會不會雷聲大雨點小，值得後續觀察。

▼藍白正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼藍白召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）

02/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

五角大廈突撤中國軍企名單　更新1小時…火速下架
陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返
阿嬤的禁忌！蒸年糕「這句話」絕對不能問
快訊／大樂透1.8億獎號出爐了！對中6碼放假一輩子
錯過再等一年！兩大神仙將下凡人間　拜對旺整年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

柯志恩推高雄庶民美食地圖　麻糬、剉冰、豆花樣樣有

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　民眾搶拿開運小紅包

聲援高金素梅嗆綠司法追殺　洪秀柱：明天就對付任何不順從的人

台北健森房！　大安森林公園踩「活水飛輪」、賞櫻路線一次看

F-16V緊急升空作業6分鐘搞定　空軍要讓民眾安心過春節

收鄭麗文2千元紅包！昔涉罷免偽造文書　張斯綱：黨主席心思細

扛監偵共機重責　空軍F-16V從掛載彈藥到起飛全都錄

蔡英文情人節喊「單身不一定即地獄」　網友驚：史上最活網總統

申請租金補貼省起來！最新數據減輕4成負擔　25歲以下青年成主力

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

女里長遭性騷將公開說明：萬華女人不好欺負

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　林子揚怒轟：不是用來替中共同路人護航的

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

美女里長洪佳君遭性騷淚崩！　多人受害已報案

徐巧芯點名議員背景　高嘉瑜尬笑路過

「橘子」年後投案？　柯文哲嗆爆鏡週刊重新做人

藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目

北京怒批賴清德蚍蜉撼樹　我外交部反擊：坐實中國破壞現狀

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

化身「無情撩妹機器」　蔣萬安挑戰情人節情話

宋楚瑜向童永祝賀百歲高壽　勉勵童子瑋！分享行政首長治理心法

李四川認弟弟是「環保蟑螂」　黃國昌說話了

授權書被退還後再發聲　李貞秀：守護30萬陸配尊嚴

聲援高金素梅嗆綠司法追殺　洪秀柱：明天就對付任何不順從的人

聲援高金素梅嗆綠司法追殺　洪秀柱：明天就對付任何不順從的人

7連霸無黨籍立委高金素梅因涉利用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會詐領補助，昨日被台北地檢署諭知100萬元交保，前國民黨主席洪秀柱今（14日）在臉書發文「揭竿起義，伐無道、誅濫權！」聲援高金素梅，痛批民進黨濫用司法手段粗暴、動作高調，早已超出比例原則，「這不是單純司法調查，而是赤裸裸的政治示警：誰敢監督、誰敢質疑，就準備承受國家機器的輾壓！」

收鄭麗文2千元紅包！昔涉罷免偽造文書　張斯綱：黨主席心思細

收鄭麗文2千元紅包！昔涉罷免偽造文書　張斯綱：黨主席心思細

蔡英文情人節喊「單身不一定即地獄」　網友驚：史上最活網總統

蔡英文情人節喊「單身不一定即地獄」　網友驚：史上最活網總統

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

總統賴清德年前慰問北市兩分局　致贈加菜金

總統賴清德年前慰問北市兩分局　致贈加菜金

大罷免賴清德卓榮泰彈劾國民黨民進黨民眾黨

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

孫德榮缺席孫協志二婚原因曝！拒包禮金：上場夠他用很久

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

