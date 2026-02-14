　
大陸 大陸焦點 特派現場

真甲整片掀開！22歲女做完「新年戰甲」摔車　醫：無延甲恐沒那麼慘

▲王小姐的真甲因摔倒掀起。（圖／翻攝自微博）

▲王小姐的真甲因摔倒掀起。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國杭州一名22歲的王小姐日前因佩戴延長甲片騎乘電動車，不慎摔倒時手指觸地，造成食指指甲斷裂、指骨骨折，甲床也出現撕裂傷，最終需動手術修復。醫師指出，延長甲片在意外瞬間形成明顯的「槓桿效應」，大幅放大受力，是傷勢加重的關鍵原因。

據《杭州日報》報導，醫師說明，延長甲片會增加手指觸地時的受力面積與力臂長度，摔倒瞬間形同形成「撬動支點」，使衝擊力集中於指甲根部與甲床等結構較脆弱的部位，進而導致甲床撕裂，甚至引發指骨骨折。若未佩戴美甲，類似摔倒多半僅造成挫傷或輕微骨裂，傷勢通常不至於如此嚴重。

▲▼王小姐的延甲嚴重斷裂。（圖／翻攝自微博）

▲王小姐的延甲嚴重斷裂，造成甲床外露。（圖／翻攝自微博）

醫師表示，「她的甲床與甲母質已經損傷，日後恐導致指甲變形；若過程中發生感染，還可能引發甲周炎等併發症，對手指功能造成長期影響。」

醫師進一步指出，自然指甲本身具有一定柔韌性，可分散約15%至30%的衝擊力，但硬質甲片會剝奪這層緩衝功能；此外，厚度超過1毫米的甲片，還可能降低指尖觸覺靈敏度，使人縮手反射延遲約0.3至0.5秒，無形中增加意外發生的風險。

從健康角度來看，醫師並不建議施作美甲。若民眾仍有需求，應選擇合法、衛生條件合格的店家，並避免過於誇張或過長的款式。

02/12 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

美甲延甲摔車骨折杭州

