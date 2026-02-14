　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐台大使自豪喊「我是台灣人」！夜市練就道地中文　曾奪歌唱冠軍

▲▼聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞過去曾經在台灣留學，參加歌唱大賽還獲得第一名。（圖／翻攝自YouTube／TaiwanICDF國合會）

▲聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞過去曾經在台灣留學，參加歌唱大賽還獲得第一名。（圖／翻攝自YouTube／TaiwanICDF國合會）

記者詹詠淇／台北報導

財團法人國際合作發展基金會自製節目《Team Taiwan 闖世界》近日推出新春特輯，並邀請到與台灣淵源深厚的聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya L. Francis），與主持人、國合會副秘書長謝佩芬進行一場充滿歡笑與深度的對談。范東亞不僅在節目中大秀歌藝、自豪地表示「我是台灣人」，更透露士林夜市是他學習中文的最佳教室，甚至立下要在2027年完成吃臭豆腐的挑戰。

曾奪歌唱大賽冠軍　現場開唱自願當評審

范東亞與台灣有著深厚的淵源，他曾是國合會獎學金生，在台灣求學長達6年，先後畢業於銘傳大學國際學院新聞與大眾傳播學程，並取得台北醫學大學全球健康發展碩士學位。如今回到台灣擔任大使，謝佩芬稱他是最傑出的國合會獎學金生。他則分享，他心中的台灣「方便、美麗、親切」，台灣的教育讓他準備好面對世界。

不過，這段求學之路並非一帆風順，范東亞透露，當年他共花了3年時間、經歷兩度申請，才終於獲得國合會獎學金來台留學。他鼓勵有志來台求學的學子不要輕言放棄、及早準備。

更令人津津樂道的是，在2018年畢業典禮上，范東亞遇見前來台灣探望兒子、後來擔任克國副總理的韓利（Geoffrey Hanley），大膽向對方說，「我以後要當大使」。自此韓利見他便稱「大使！大使！」沒想到這句話如今成真，也成為他用來勉勵年輕世代的重要信念，不要停止夢想、相信吸引力發則，因為夢想可能會實現。

范東亞除了外交官的身份，更擁有一項鮮為人知的隱藏技能——唱歌。他回憶就讀銘傳大學期間，曾與現任聖克里斯多福及尼維斯大使館二等秘書韓露莎搭檔，以一首〈阿美阿美〉勇奪中央廣播電台「看我聽我唱民歌－2015 外籍人士歌喉戰」冠軍，范東亞也直接在節目現場開唱，許願未來國合會能舉辦類似歌唱比賽，他自願擔任評審。

要成為真正台灣人　敢吃「臭豆腐」才算數

談及在台灣的生活點滴，范東亞的「台」味十足。他回顧初次抵達台灣時的文化衝擊，印象最深刻的竟是深夜依舊燈火通明的便利商店，這與他家鄉的作息截然不同。求學期間，他曾透過教育部大專校院境外學生接待家庭計畫，結識了「台灣的爸爸媽媽」，至今仍保持密切聯繫，他們甚至帶他去吃「青蛙腿」。

而讓練就一口流利中文的「生活教室」，竟然是著名的士林夜市。他熱愛台灣的夜市文化，每週都會固定從天母使館特區步行30至40分鐘前往士林夜市，常在攤位前實際練習「不好意思老闆，這個多少錢？」、「你有紅色的嗎？有綠色的嗎？」因此對各式數字和顏色都滾瓜爛熟，也和攤商老闆混得很熟，這次返台擔任大使後，還有以前結識的老闆認出他來，直問他畢業了沒。

此外，只要是在路上聽到不懂的中文詞彙，范東亞就會立刻向同學、現在則是向同事請教，並想方設法找機會使用新學的詞彙。

這份對台灣的熱愛，范東亞在節目中自豪地喊出「我是台灣人」。謝佩芬聽聞後打趣表示，要成為真正的台灣人，得敢吃「臭豆腐」才算數。范東亞幽默回應，再給他一年時間進行心理建設，或許在2027年就能完成這項挑戰。

推薦克國版豬血糕　意外克服雞腳恐懼症

談到美食，范東亞推薦克國版「豬血糕」黑布丁（Black Pudding），以及以米、豆子搭配鹹魚或豬尾巴燉煮而成的經典料理Cook-up（雜碎飯）。當范東亞介紹Goat Water時，謝佩芬驚呼，「羊水能吃嗎？」其實這是一道以帶骨羊肉搭配洋蔥、青椒與香料熬煮而成的羊肉湯，口感清爽卻風味濃郁。

面對國合會準備的滿桌台灣小吃，范東亞勇敢挑戰皮蛋與雞腳。面對皮蛋，他淺嚐一小口後禮貌表示，「這不錯，但對我來說夠了。」而原本看到雞腳就「瑟瑟發抖」的他錄影到一半竟主動伸出筷子嘗試，品嚐後驚喜表示，「其實還不錯！」並笑說自己上次吃雞腳是10歲時，沒想到意外透過《Team Taiwan 闖世界》的節目錄影成功克服對雞腳的恐懼。

