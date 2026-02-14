　
社會 社會焦點 保障人權

獨／北市藥局販過期3年感冒藥　藥廠懷疑：歇業經銷商庫存流出

▲吃到過期三年藥品的劉女釋出善意與藥房和解，確對市售過期藥品的管理、監督、下架回收機制感到憂慮。（圖／記者張君豪攝）

▲吃到過期三年藥品的劉女釋出善意與藥房和解，對市售過期藥品的管理回收機制感到憂慮。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

去年11月13日劉女拜託丈夫到北市松山區某藥局購買鼻過敏用藥「鼻律清膠囊」返家服用一天，吃完一包藥後，這才發現所購藥品保存期限是2022年8月17日，已過期逾3年。劉女隨即向藥廠及與販售過期藥品的藥局反映，並向新北市衛生局檢舉在案。

劉女接獲藥品製造商、黃萬壽公司客服來電說明，指產品主要鋪貨予其他下游通路，未供應該藥局，劉女表示，她未要求藥商賠償，希望業者負起企業責任，主動盤點可能仍有產品上架的藥局並進行回收。

黃萬壽藥廠表示，本案為過期藥品遭藥局誤售，懷疑該批過期藥品是已歇業經銷商所遺留庫存，並非公司現行通路管理範圍。該公司願意協助消費者釐清責任，加上藥局販售端已與消費者達成和解，初步認定過期藥品流出是該藥局業者個人行為，不涉及藥品品質問題。

▲劉女吃到過期感冒藥到藥舉找業者理論，發現大批過期感冒藥還放在架上陳列販售。（圖／記者張君豪翻攝）

▲劉女吃到過期感冒藥到藥舉找業者理論，發現大批過期感冒藥還放在架上陳列販售。（圖／記者張君豪翻攝）

藥廠進一步表示，未來該藥廠販售、流通產品均啟動追溯管理，並展開所有通路盤點、與有效期限管理強化措施，以避免類似情形再次發生。 新北市政府衛生局食品藥物管理科表示，經查該批號藥品係於2020年12月由黃萬壽公司售予北市藥局，當時產品仍在有效期限內，依現有資料難以認定業者違反藥事法規，故未能對藥商採取裁罰措施。

受理本案的新北市衛生局表示，北市藥局販售過期達3年的成藥，未在保存期限內下架回收，新北市衛生局將檢附劉女提供相關資料，彙整給北市衛生局依法開罰，並宣導藥局業者須依藥品保存期限下架回收過期商品，以維護民眾用藥安全。

獨／北市藥局販過期3年感冒藥　藥廠懷疑：歇業經銷商庫存流出

獨／北市女買到過期3年感冒藥　致電客服竟遭情勒

獨／北市女買到過期3年感冒藥　致電客服竟遭情勒

北市一名劉姓女子去年11月13日因感冒、鼻過敏請丈夫至北市松山區八德路某藥局購買感冒成藥，返家服用後發現藥品膠囊質地異常，隨後檢視外盒保存期限，確認其中一盒藥品已逾期。劉女表示，「因天氣變冷鼻子過敏，請老公購買鼻子過敏的藥，他買了2盒，吃第一盒的時候發現膠囊是軟的，準備打開第二盒時，發現藥品早已過期。」

台中醫療淨零再跨步　永續倡議簽署展現低碳治理成果

台中醫療淨零再跨步　永續倡議簽署展現低碳治理成果

彰化抽驗年貨殘留6農藥　脆筍絲漂白劑超標3倍

彰化抽驗年貨殘留6農藥　脆筍絲漂白劑超標3倍

春節連假桃園4處UCC輕急症中心　全天候服務

春節連假桃園4處UCC輕急症中心　全天候服務

吃藥「只喝一口水」超母湯！　藥師曝3大地雷

吃藥「只喝一口水」超母湯！　藥師曝3大地雷

