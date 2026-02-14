獨／北市女買到過期3年感冒藥　致電客服竟遭嗆「是在恐嚇我」

▲吃到過期三年藥品的劉女釋出善意與藥房和解，但對市售過期藥品的管理、監督、下架回收機制感到憂慮。（圖／記者張君豪攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市一名劉姓女子去年11月13日因感冒、鼻過敏請丈夫至北市松山區八德路某藥局購買感冒成藥，返家服用後發現藥品膠囊質地異常，隨後檢視外盒保存期限，確認其中一盒藥品已逾期。劉女表示，「因天氣變冷鼻子過敏，請老公購買鼻子過敏的藥，他買了2盒，吃第一盒的時候發現膠囊是軟的，準備打開第二盒時，發現藥品早已過期。」

劉女仔細看藥盒上印的保存期限居然是2022年8月17日，當場氣炸，自忖吞了一天過期3年的藥品難怪腸胃不舒服，但沒想到居然會在北市合法藥局買到過期期3年藥品，憤而打1999向新北市政府衛生局投訴。



劉小姐表示，她對自己能在台北市藥局買到過期3年的感冒藥「鼻律清」膠囊感到不可思議，「我從頭到尾沒有藥商賠償，但希望藥商黃萬壽負起企業責任，去巡視可能有上架過藥品的藥局」，對於藥商希望回收她手中的過期藥品，劉女則認為她花錢買到過期藥，藥商沒有權力要求她繳回。





但劉女抱怨，認為跟該藥製造商黃萬壽藥廠客服反映上情時，該藥廠客服跳針對她連說10多遍對不起，並認為劉女要求藥廠負起過期藥物仍在外販賣相關責任時，居然反控劉女「是在恐嚇我」，劉女認為吃到過期藥已經很倒楣，事後反映還得面對藥場情緒勒索，讓她感到無言。



北市松山區該藥局接獲劉女反映架上販售過期感冒藥品後，緊急下架回收所有過期感冒藥庫存，並誠心向劉女致歉達成和解，但新北市衛生局接獲檢舉後，認為藥局販售過期藥品有違法之虞，轉通報台北市衛生局稽查並進行開罰。

