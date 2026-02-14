捐年菜還義診　醫師到府救出高血壓危機

▲大里仁愛醫院院長龔嘉德（前排坐者中）、仁愛基金會與華山基金會共同至社區關懷獨老，並送上年菜與保暖物資。（圖／大里仁愛醫院提供）

記者白珈陽／台中報導

農曆春節是闔家團圓的日子，但在社會角落仍有許多弱勢獨居長輩需要關懷。台中市仁愛慈善基金會與大里仁愛醫院，今年連續第8年響應華山基金會「愛老人年菜團圓」活動，雙方合計認捐450份年菜，總價值約45萬元，由醫護同仁與基金會共同匯聚愛心，守護大里及霧峰區的弱勢長者，讓他們在寒冬中也能感受社會溫情。

仁愛醫院表示，院方多年來秉持「取之社會，用之社會」的精神，今年同仁自發性熱情認捐30萬6000元，仁愛基金會也加碼認助14萬4000元，總計投入45萬元善款，日前由院長龔嘉德代表出席捐贈儀式，並在華山基金會大里站長蘇淙仁、仁愛基金會董事執行秘書陳明慧及志工陪同下，親自走訪長輩家中慰問，將熱騰騰的年菜與保暖物資送到長者手中。

龔嘉德在訪視過程中，發現1名70多歲的陳奶奶因長年服藥導致記憶力退化，雖與姊姊同住，但「老老扶持」的生活充滿風險，除了致贈年菜，更主動為陳奶奶測量血壓，竟發現其血壓高達190mmHg。龔嘉德隨即發揮專業，當場診察出長輩潛在的健康危機，並交代隨行人員協助掛號，安排回診接受藥物治療。

龔嘉德表示，隨著高齡化社會與獨居比例攀升，長者照護需要政府、民間與醫療機構三方通力合作。他強調，醫院的職責應延伸至社會角落，透過實地訪視，才能發現診間看不見的危機。仁愛長庚合作聯盟醫院與仁愛基金會希望透過連續8年的年菜認捐行動，呼籲社會大眾共同關注弱勢族群，讓每一位長者在歲末年初之際，都能獲得溫飽、尊嚴與健康，平安迎接新的一年。