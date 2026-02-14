毛小孩也要漂亮迎馬年　消保處提醒：掌握寵物美容契約5重點

▲針對過年寵物美容，消保處提醒消費者掌握寵物美容契約5重點。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

農曆新年期間，許多飼主計畫帶毛小孩進行洗澡、剪甲及造型修剪，準備「漂漂亮亮」出門拜年。為因應日益增長的寵物美容需求並減少消費糾紛，行政院消費者保護處特別提醒，農業部擬訂的「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」已正式核定實施，飼主在預約美容服務前，應善用這份契約規範，確保愛寵安全與自身權益。

消保處羅列「契約資訊揭露義務」、「服務內容之說明及確認」、「詢問、照護義務及異常處理」、「消費者契約解除、終止權」、「提供履約保障」等5大重點，守護毛孩美容安全。

消保處指出，該定型化契約之重要規定包含業者應履行資訊揭露義務，將契約公告於櫃台、場所明顯處或網站社群。在服務內容方面，業者於訂約前應充分說明項目、期間、次數、費用及有無指定服務人員，並將服務內容製作紀錄，經消費者簽名確認後提供正本留存。

消保處說，此外，契約明定業者具備詢問、照護義務及異常處理責任。業者實施服務前應詢問犬、貓個性、攻擊性及有無疾病，並檢查現況判斷是否適合服務。服務期間應提供安全環境與妥善照顧，若發現犬、貓生理健康有異，應立即處理並通知消費者；有就醫必要時，應優先送往消費者指定的獸醫診療機構。

關於契約解除與終止權，消保處說表示，除單次服務外，消費者於服務前得隨時解約，服務後得隨時終止。業者應於3日內退費，可扣除約定手續費（不得逾總費用5%且不逾新台幣1千元）及已服務費用。在履約保障部分，業者應就預收費用50%額度提供保障，但契約期限1個月以內、按月收費，或預收金額累計未達1萬元者得不提供。

行政院消保處建議，民眾消費前應多作比較並充分溝通，選擇安心店家，讓毛小孩平安快樂迎接馬年。