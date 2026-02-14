　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2大外送平台春節優惠懶人包　美食買1送1、外帶自取下殺1折

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲2大外送平台春節優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

過年不想出門覓食就叫外送！2大外送平台春節期間都有限定優惠。foodpanda美食外送、外帶自取下殺1折起；Uber Eats有指定餐廳買1送1，加碼指定通路生鮮只要10元起。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda輸入優惠碼享最低1折起。

★foodpanda

●過年限定天天搶紅包
1. 2月16日（除夕）上午11時起輸入「馬上五吉」，美食外送下單指定餐廳或外帶自取滿指定金額最高打1折，最高現折150元，優惠限當日，每人限用1次，兌完為止。

2. 2月17日至2月20日（初一至初四）每日上午11時輸入指定折價券（當天公布於APP內）享美食外送下單指定餐廳或外帶自取滿指定金額最高打1折，最高現折150元，優惠限當日，每人每日限用1次，兌完為止。

●美食外送
1. 即日起至2月28日輸入「馬上叫外送」，享美食外送下單指定餐廳滿299元打9折，最高限折30元，每人限用1次，兌完為止。

2. 即日起至2月22日輸入「馬上叫薯來堡」，享麥當勞金迎招財薯來堡指定專區滿320元打7折，最高限折96元，每人限用2次，兌完為止。

3. 即日起至2月22日pandapro下單頂呱呱指定店家滿400元打8折，加碼輸入「馬上叫外送」單筆消費滿299元可再享85折優惠，優惠疊加最高可享68折，最高現折45元，每人限用1次，兌完為止。

4. 即日起至2月22日下單頂呱呱指定店家滿400元打85折，加碼輸入「馬上叫外送」單筆消費滿299元可再享9折優惠，優惠疊加最高可享77折，最高現折30元，每人限用1次，兌完為止。

5. 即日起至2月22日pandapro下單珍煮丹指定店家滿100元打8折，加碼輸入「馬上叫外送」單筆消費滿299元可再享85折優惠，優惠疊加最高可享68折，最高現折45元，每人限用1次，兌完為止。

6. 即日起至2月22日下單珍煮丹指定店家滿100元打85折，加碼輸入「馬上叫外送」單筆消費滿299元可再享9折優惠，優惠疊加最高可享77折，最高現折30元，每人限用1次，兌完為止。

7. 即日起至2月22日pandapro下單漢堡王指定店家滿350元打8折，加碼輸入「馬上叫外送」單筆消費滿299元可再享85折優惠，優惠疊加最高可享68折，最高現折45元，每人限用1次，兌完為止。

8. 即日起至2月22日下單漢堡王指定店家滿350元打85折，加碼輸入「馬上叫外送」單筆消費滿299元可再享9折優惠，優惠疊加最高可享77折，最高現折30元，每人限用1次，兌完為止。

9. 即日起至2月22日pandapro下單必勝客指定店家滿450元打85折，加碼輸入「馬上叫外送」單筆消費滿299元可再享9折優惠，優惠疊加最高可享72折，最高現折30元，每人限用1次，兌完為止。

●外帶自取
1. 即日起至2月28日指定消費者外帶自取指定店家滿99元享8折，使用次數無上限。

2. 即日起至2月28日指定消費者外帶自取指定店家享5折起優惠，使用次數無上限。

●pandapro
1. 即日起至2月28日輸入「馬上叫外送」享指定餐廳滿299元打85折，最高現折45元，每人限用1次，兌完為止。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats指定餐廳買1送1。

★Uber Eats
Uber Eats祭出「新春馬上點」優惠活動，即日起至2月24日全用戶享「指定餐廳買1送1」；至2月28日輸入「馬年新客省」享生鮮雜貨首購單筆滿449現折150元1次。

加碼2月26日前全聯、大全聯、家樂福指定商品天天爆殺價10元起，還有過年必備懶人包專區滿749元現折100元。

