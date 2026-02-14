過年最旺款！女子用「13萬黃金做美甲」　網喊：指甲屑我來掃

▲女子用13萬元黃金做的美甲。（圖／翻攝自微博）

2026年春節期間，中國一名女子以20克足金訂製「穿戴式美甲」的消息在網路上掀起熱議。這副被網友形容為「指尖黃金甲」的美甲，光是黃金成本就超過3萬元（人民幣，下同，約台幣13.6萬元），引發外界對奢華消費與情緒價值的高度討論。

據《瀟湘晨報》報導，有網友在近日分享自己以20克足金打造的新年美甲，並向媒體證實材質為真金，直言「過年就是要好好犒賞自己」。以2月4日周生生足金飾品每克約1600元人民幣計算，單是黃金成本已超過32000元，加上手工費用，實際價格更高。

報導指出，這類黃金美甲製作工序相當繁複，需先將純金壓製成薄片，再裁剪成甲片形狀，接著進行手工微雕與定型，每一片指甲約需1小時完成，一整套美甲製作時間超過12小時。

此外，網路上也出現被稱為「寵妻天花板」的案例。一名男子豪擲約4萬元，替妻子訂製結婚用的黃金美甲，甚至直接攜帶黃金首飾盒到店內，當場剪碎後鑲嵌。面對店家擔心黃金材質容易脫落，他僅回應「不夠再去買」，還貼心準備水果與飲料分送給店員與現場顧客。美甲完成後，剩餘的黃金邊角料直接留給店家，另支付約1360元人民幣的服務費，會費餘額仍接近2萬元。

不過，實用性仍引發爭議。由於黃金質地柔軟，日常抓握容易變形或脫落，單顆損失動輒數百元；穿戴式甲片也有遺失風險，有網友戲稱「剪指甲得去她家掃金粉」。

報導分析，這股風潮也反映消費邏輯的轉變。一方面，珠寶品牌與美甲產業加速「輕奢化」結合，推出可拆卸、可回收的黃金甲片，兼具裝飾與金融屬性；另一方面，社群平台上「黃金美甲」相關話題瀏覽量破億，年輕族群逐漸將貴金屬從傳統的保值資產，轉化為具儀式感與社交象徵的裝飾品。