新北9旬翁迷上「萱萱」　提19萬現金、買點數兩度被警攔阻

▲90多歲林姓老翁遇詐騙，到銀行領19萬被勸離 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府警察局海山分局文聖所日前接獲銀行報案，指稱90多歲林姓老翁疑似遭遇交友詐騙，在銀行要求提款19萬購買黃金，員警到場勸說他已遭詐騙，他才打消念頭，沒想到事隔5天，他又跑去超商購買2萬點數，所幸警方及時協助攔阻，2次成功守住老翁的辛苦錢。

據了解，2025年12月5日上午，90多歲林姓老翁獨自至銀行，向行員表示要提領19萬元購買黃金，行員察覺有異，故報警請求警方協助。經警員王梓騂、陳宜謙到場了解，老翁與一名暱稱「萱萱」女子在通訊軟體上對話親暱，且「萱萱」的大頭照外型亮眼，笑容也十分甜美，警員因此判斷老翁遭遇了交友詐騙，經過勸說後老翁也打消提款念頭，自行離去。

未料5天後，警員王韋堯、郭鑫暐接獲便利商店報案，到場發現竟是林姓老翁欲購買2萬元的點數卡，警員懷疑老翁再次與「萱萱」聯繫，欲查看其手機卻遭到拒絕，因此後續也將聯繫家屬，希望在家屬的協助下，能讓老翁盡快認清詐騙真相。

海山分局呼籲，詐騙集團常利用假交友手法，甜言蜜語博取信任，再以購買點數、轉帳或投資等方式騙取金錢，受害者不分年齡層，民眾務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或至就近派出所諮詢；家屬也應多關心長者的交友及金錢動向，攜手防詐，守住辛苦積蓄。

▼90多歲林姓老翁5天後又去超商買2萬點數 。（圖／記者陳以昇翻攝）