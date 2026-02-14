　
民生消費

全聯連5天提早打烊、好市多初一休　超市量販春節營業時間一次看

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「除夕至初四」營業時間異動。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接農曆春節，許多人還會到超市補貨，值得留意的是，全台各大量販及超市將調整營業時間，全聯自2月16日（除夕）起至2月20日（初四），連續5天皆提早打烊，2月21日（初五）才恢復營業時間。好市多2月17日初一店休；家樂福全台量販、超市在除夕當天提早至下午5點打烊；愛買除夕當天將於下午6點打烊。

★全聯

●全聯門市：

2月16日（除夕）營業至下午5點。

2月17日（初一）至2月19日（初三）營業至晚上9點。

2月20日（初四）營業至下午5點。

2月21日（初五）開始各門市恢復正常營業時間，以各店公告為主。

▲▼大全聯青埔店，大全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲大全聯除夕當天營業至下午5點。（圖／記者林育綾攝）

●大全聯：

2月16日（除夕）當天營業至下午5點。

2月17日（初一）起依照各門市原訂營業時間營業，仍以各店公告為主。

●小時達（含自營、UberEats、foodpanda）：

2月16日（除夕）早上9點至下午4點。

2月17日（初一）早上9點至晚上8點。

2月18日（初二）、2月19日（初三）早上9點至晚上8點。

2月20日（初四）早上9點至下午4點。

2月21日（初五）開始各門市恢復正常營業時間，仍以各店實際情況為主。

▲▼家樂福楠梓店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲家樂福春節營業時間異動。（圖／記者陳宏瑞攝）

★家樂福

家樂福全台量販、超市店：

2月16日（除夕）當天營業至「下午5點」。

2月17日（初一）「上午10點」起開始營業。

2月18日（初二）起各店恢復正常營業。

▲好市多春節營業時間調整。（圖／記者林育綾攝）

★好市多

好市多（COSTCO）全台門市、加油站，春節營運時間異動如下。

2月16日（除夕）：
門市營業時間為上午9點至下午6點；加油站營業時間為上午7點至晚上7點。

2月17日（初一）：
門市、加油站皆為春節休息1天。

2月18日（初二）：
門市營業時間為上午10點至晚上9點30分；加油站營業時間為上午7點至晚上11點。

▼好市多春節營業時間異動。（圖／業者提供）

▲▼好市多春節營業時間異動。（圖／業者提供）

★愛買

愛買量販2月16日（除夕）營業至18:00，其餘時間正常營業。

▼愛買量販2月16日（除夕）營業至下午6點。（圖／業者提供）

紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝
美女里長遭前輩性騷「將公開說明」！　曝受害者不只她
28歲美碩士田僑仔來台徵婚！　點名「三位公主」

