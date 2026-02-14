　
    • 　
>
地方 地方焦點

龜山眷村故事館春節限定活動　首座紅包印刷感受眷村春節人情溫度

▲桃園龜山眷村故事館將於春節前舉辦《福氣滾滾來—紅包袋印刷體驗》，邀請民眾感受眷村春節人情溫度。（圖／翻攝自龜山眷村故事館臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆新年將屆，桃園市龜山眷村故事館於預計從2月10日至15日（日）推出春節限定活動《福氣滾滾來—紅包袋印刷體驗》，邀請民眾在新春期間，透過親手印製紅包袋方式，感受眷村在歲時節慶中所蘊含的祝福與人情味，讓民眾能親手印製出具有故事館識別性的紅包袋。

▲桃園龜山眷村故事館將於春節前舉辦《福氣滾滾來—紅包袋印刷體驗》，製作專屬眷村春節紅包袋。（圖／市府文化局提供）

市府文化局指出，本次紅包袋設計融入龜山眷村故事館的空間特色與文化意象，特別訂製專屬祝賀紋路滾輪，搭配專屬色印泥，讓參與民眾能親手印製出具有故事館識別性的紅包袋。活動期間每日限量提供50份紅包袋免費體驗，鼓勵民眾以輕鬆、互動的方式參與活動。

▲桃園龜山眷村故事館春節前舉辦舉辦製作龜山眷村春節紅包袋。（圖／市府文化局提供）

有興趣參與民眾可透過追蹤龜山眷村故事館官方臉書或Instagram並按讚春節貼文及填寫訪客意見回饋表，即可兌換一次紅包袋印刷體驗（每則回饋可兌換一份紅包體驗）。龜山眷村故事館期盼在新的馬年，藉此蒐集更多來自民眾的祝福與建議，持續作為連結眷村文化與社區情感的重要管道。

▲桃園龜山眷村故事館邀請民眾參與《福氣滾滾來—紅包袋印刷體驗》。（圖／翻攝自龜山眷村故事館臉書）

文化局強調，紅包，不僅象徵祝福與好運，更承載著世代之間對團圓與平安的期盼。龜山眷村故事館希望藉由這場春節手作活動，讓民眾在動手創作的過程中，重新感受傳統節慶的背後蘊藏意涵，也為新的一年留下溫暖而真誠的開始。

相關活動資訊：
活動名稱｜《福氣滾滾來—紅包袋印刷體驗》。
活動時間｜2026/2/10（二）~2026/02/15（日）9:00－17:00。
活動地點｜龜山眷村故事館。
聯絡電話｜（03）329－6662。
更多資訊｜龜山眷村故事館臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/gueishanfamily

02/11 全台詐欺最新數據

龜山眷村故事館　5日舉辦快閃Flash Mob升旗

桃園市龜山眷村故事館於5日清明節、也是先總統蔣公逝世紀念日，舉辦「快閃Flash Mob升旗典禮」，邀請民眾參加，在「慎終追遠」的日子，一同緬懷諸先烈保衛台灣的德澤，到現場參加升旗典禮的民眾，即可免費獲得眷村故事館獨家收藏限量「口罩香薰扣」，送完為止！

龜山眷村故事館樂齡講座共食藥膳午餐

桃園市龜山眷村故事館迎春

龜山眷村故事館「回家」眷村滋味　

