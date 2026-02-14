中壢大江購物中心春節購物一次到位　新春福袋正月初一限量開賣

▲中壢大江春節佈置互動裝置，馬上開運籤詩亭。（圖／大江購物中心提供）

記者沈繼昌／桃園報導

春節九天連假不少民眾已規劃走春、聚餐與採買行程，大江購物中心整合館內購物、餐飲與休閒娛樂等品牌，推出一站式「吃喝玩樂購」春節提案，以全新「開市迎福」主題佈置、限量新春福袋，連續三天發送開運發財金紅包，另加碼抽出純金元寶，搭配全年免費停車等優勢，陪伴民眾輕鬆迎接新春假期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中壢大江購物中心年貨伴手禮大賞。（圖／大江購物中心提供）

大江購物中心業者指出，透過具儀式感年節裝置與互動活動，可讓民眾感受濃厚春節氛圍，也期望帶動春節檔期來客數與整體消費動能，成為親子家庭、情侶與返鄉遊客走春的新選擇。

最受矚目的新春福袋，預計在大年初一限量開賣，大江購物中心以超值價格入手高於售價商品，成為不少消費者迎接新年固定儀式。館內多家品牌陸續開幕新春開運福袋，包括ArnoldPalmer於2月7日推出內容物價值7000元的2026新春福箱，限量價1288元；2月17日（大年初一）開賣往年最受歡迎秒殺款的PLAYBOY新春包包福箱，開春價1500元，內容隨機包含品牌背包、配件等熱門商品，總價值超過7000元，預期將成為搶購焦點；PORTER推出馬年限量福袋限量價3299元，袋內商品價值從8500至11000元，限量優惠價3999元；norns的二款限量福袋分別售價999、1599元，業者邀請消費者屆時前往現場試試手氣，為新年增添好運與驚喜。

▲中壢大江購物中心春節佈置打造歡樂年味。（圖／大江購物中心提供）

此外，千份財神廟發財金，開春連續三天免費送，再抽純金元寶。為迎接農曆新年新氣象，大江購物中心準備誠意滿滿的發財金新春限定活動，於2月17至19日連續三天免費發送發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1000份與顧客同樂。業者指出，為讓祝福更具象徵意義，今年發財金特別前往全台歷史最悠久、擁有逾三百年歷史的財神廟「桃園南崁五福宮」，希望將最真摯新年祝福親手傳遞給消費者，為走春人潮增添一份溫暖與好運。每日前30名排隊顧客，還可參加紅包加碼抽獎遊戲，其中包括價值超過7000餘元純金元寶，讓民眾在逛街購物之餘，讓走春購物多一份祝福與年節喜氣。

大江購物中心近日換上全新藝術裝置，以「開市迎福」為主題打造一系列年節造景，搭配紅色牌樓、燈籠長廊與互動式裝置齊聚一樓中庭，營造宛如年節市集熱鬧氛圍，讓人一踏進商場就能感受濃濃年味。牌樓下方鋪設紅色迎春步道，上頭印有「正月初一」、「新年」等字樣，象徵迎接新年的第一步，吸引不少顧客邊走邊打卡自拍，替春節假期暖身。另側立體馬匹裝置同樣吸睛，金黃色造型散發好運與奔騰氣勢，象徵在新的一年「馬到成功」，也成為館內人氣打卡熱點之一。

▲中壢大江購物中心福袋接力登場。（圖／大江購物中心提供）

除了靜態造景外，大江購物中心還規劃「迎福籤運」互動式裝置，民眾只要按下按鈕，就能在螢幕上獲得馬年應景祝福畫面，不少人拿起手機錄影、拍照分享到社群，為新年討個好兆頭，新春主題佈置將於現場展出至3月5日，讓民眾在春節期間及連假後仍能持續感受年節氛圍。

大江購物中心春節藝術裝置集結多家甜點輕食進駐，多款年節禮盒、人氣甜點及特色伴手禮，有多家超人氣快閃店進駐，讓消費者一次完成採買，省時又便利。天仁茗茶締緻茗禮原價2500元、特價2080元；海邊走走的海有財綜合蛋捲禮盒推薦價1080元、阿仁牛軋餅皇家緞帶禮盒1980元、中壢人氣伴手禮－古月堂花生糖六入滿意禮獨家價1250元。



為迎接2月14日西洋情人節，大江購物中心自2月13日、春節連假前夕起延長營業時間，提供更彈性的消費時段，滿足民眾年前採買、尾牙聚餐、返鄉準備及情人節約會送禮等多元需求，陪伴消費者迎接新春假期。

大江購物中心2026年春節營業時間異動如下：

2/13至2/15，11:00 ~ 22:30。

2/16（除夕），11:00 ~ 18:00。

2/17至2/21，11:00~22:30。

2/22（初六），11:00~22:00。