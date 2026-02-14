桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

▲桃園市衛生局指出，新春期間如有長照需求，可撥打「1966」長照服務專線或透過衛生局建置之智慧長照資訊系統線上預約。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局為讓市民於農曆春節期間也能獲得穩定且持續長照服務，特別自2月14日至2月22日（農曆初六）期間，提供長照「1966」專線採預約方式，若親友為身心障礙者、失智症者、評估期間符合健保署公告急性後期整合照護計畫之收案對象、55歲以上失能原住民及65歲以上長者，春節期間有長照服務需求，可於2月6日前撥打「1966」長照服務專線或透過衛生局建置之智慧長照資訊系統線上預約https://ltc.tycg.gov.tw/tylcPublic/，由專人提供服務。

▲桃園市衛生局提供春節期間長照需求懶人包。（圖／桃園市衛生局提供）

衛生局表示，為持續提供多元且即時的照顧資源，陪伴長者與失能者安心過好年，桃園市春節期間共有297家長照單位持續提供居家照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲等服務，家中已有使用長照服務者，請提前先向服務單位提出申請，以利服務單位安排春節照護人力。此外，聘有外籍看護工的家庭，如外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可以申請喘息服務及社區式照顧服務（日間照顧、家庭托顧服務）。

▲桃園市衛生局長期照護科科長余正麗指出，新春期間如有長照需求，可撥打「1966」長照服務專線洽詢。（圖／桃園市衛生局提供）

衛生局提醒，家中如有長輩或失能家人，春節團聚之餘，善用政府提供的長照服務資源，讓照顧者與被照顧者於春節期間都能享受溫馨團圓時刻，減輕照顧負擔。使用長照服務依長照身分別一般戶部分負擔16%至30%、中低收入戶部分負擔5%至10%、低收戶免部分負擔。衛生局將持續整合醫療與長照資源，打造全年無休、不中斷的照顧網絡，相關春節期間長照服務提供單位等訊息，請至桃園市政府衛生局長期照護網站https://care.tycg.gov.tw/查詢。