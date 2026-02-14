姆明提燈秒殺再加碼　情人節到中央公園拍姆明帶回家

▲觀旅局西洋情人節將在台中水湳中央公園舉辦「送姆明拍貼體驗券」活動，限量300份。圖為主燈區示意圖。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

2026中台灣燈會即將於明(15)日盛大開幕，國際知名IP「姆明（Moomin）」旋風席捲全台！台中市政府舉辦的「拍姆明、送姆明」系列活動掀起排隊熱潮，千盞提燈瞬間秒殺，若遺憾錯過了前2次機會，得把握今日西洋情人節在中央公園舉辦的最後一場「送姆明拍貼」加碼活動，將超萌拍貼體驗券帶回家，為春節假期增添最療癒的甜蜜回憶！

觀旅局表示，適逢農曆生肖馬年，今年燈會特別與慶祝80週年的「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，象徵新的一年「Moving on」持續前進。今日適逢2月14日西洋情人節，也是「拍姆明、送姆明」活動的最終回，觀旅局特別選在燈會主場地「中央公園」辦理，現場將送出300份姆明主題拍貼體驗券。誠摯邀請全台民眾帶著另一半或家人好友來到台中，在浪漫的情人節搶先感受燈會魅力，成為全台最幸運的「姆迷」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀旅局補充，2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）正式開展，展期至3月3日（元宵節）止（除夕當日休展）。本次燈會亮點無數，主燈區更打造全台首創、寬達60公尺的巨型環境劇場「極光下的姆明谷」，結合氣偶動態機械與沉浸式聲光效果，絕對是馬年春節不容錯過的視覺饗宴。