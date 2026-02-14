桃機美食有新選擇！日本炸雞店首度來台　還有法式雞湯麵

▲日本神奈川的「KARAYAMA」炸雞首度進駐台灣。（圖／KARAYAMA提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國人潮未減，不少人搭機前會到機場美食街用餐，桃園機場公司近年陸續引進新餐廳，包括去年於第三航廈北廊廳開幕的滬品湯包、今年1月於第二航廈開幕的仕紳品麵，另有首度進駐台灣的KARAYAMA東京淺草炸雞專門店。

滬品湯包

開幕時間：2025年12月23日

地點：第三航廈北廊廳（管制區內）

滬品湯包／牛肉麵是周氏蝦捲餐飲集團旗下宴會品牌，菜色內容以麵食為主，提供小籠湯包、牛肉麵、水餃及餛飩等品項，飲品方面，另提供珍珠奶茶、台灣啤酒及氣泡飲料等選擇，其中，湯包內為原汁高湯，紅燒半筋半肉麵則以整天不斷火的牛骨高湯為底，機場銷售最佳的餐點為搭配牛肉麵的「超值套餐」，及可同時享用湯包與牛肉湯的「湯包組合餐」。

▲「湯包組合餐」可同時享用湯包與牛肉湯。（圖／桃機公司提供）

仕紳品麵

開幕時間：2026年01月10日

地點：第二航廈出境四樓（管制區外）

「仕紳品麵」是以雞湯麵為主的品牌，主廚具備法式料理背景，餐點製作採用法式煨湯作法，雞骨經高溫蒸烤後萃取湯汁精華，肉品則先以舒肥方式熟成，再進行火烤上色處理，以維持肉質口感。另提供「一麵兩吃」的食用方式，可先享用雞湯麵，之後再將麵條拌入特製口水雞辣醬，呈現不同風味。

▲「仕紳品麵」為以雞湯麵為主的品牌，主廚具備法式料理背景。（圖／桃機公司提供）

堡島

開幕時間：2025年10月1日

地點：第二航廈D區（管制區內）三樓

「堡島」取自「寶島」的諧音，為「教父牛排餐飲」團隊與「頤晟管理顧問」共同打造、專為桃園機場規劃的漢堡品牌，以品牌色「橘色」為櫃位整體主視覺，提供各式漢堡、炸物及飲品。主打產品為「桃雞堡」，以手掌大小的香酥雞腿排，搭配水蜜桃切片與柑橘果醬製作，特別受到韓國旅客的青睞。

▲「桃雞堡」以手掌大小的香酥雞腿排，搭配水蜜桃切片與柑橘果醬製作。（圖／桃機公司提供）

KARAYAMA東京淺草炸雞專門店



開幕時間：2025年10月

地點：桃園機場第二航廈4樓出境區美食廣場

源自2014年日本神奈川的「KARAYAMA」炸雞首度進駐台灣，採用獨門「秘傳特製醬」醃漬，不同於常見的日式唐揚雞，不加大蒜與薑，而是以多種精選醬油為基底，完整引出雞肉的鮮甜，其中又以酥脆炸雞定食、滑蛋炸雞丼最受旅客喜愛。

▲源自日本神奈川的「KARAYAMA」炸雞首度進駐台灣。（圖／桃機公司提供）

樂沐

開幕時間：2023年

地點：第二航廈出境三樓C3（管制區內）

「樂沐糕餅舖」由亞洲最佳女主廚陳嵐舒主理，產品以甜點與麵包為主，桃機限定販售的黑松露奶油捲，以經過18小時長時間發酵的法國老麵拌入麵糰，搭配桿捲裹入奶油工法，形成層層堆疊的外型特色。麵糰中拌入黑松露醬，表層再刷上白松露橄欖油，並撒以白松露海鹽，許多旅客登機前會特別繞道來選購。