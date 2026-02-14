苗栗市全民運動館春節後營運　引進World Gym營運、官方祭優惠

▲苗栗市全民運動館春節後營運，市公所日前跟World Gym簽約委託營運，市公所也祭出優惠吸引民眾進場 。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市公所籌建的全民運動館敲定春節後營運，並引進知名World Gym世界健身俱樂部營運管理，業者祭出588 元及 888 元 2種月費方案，對比民營健身館收費較低價，深具競爭力，點燃苗栗的健身市場競爭戰火。

依據運動部「114年運動現況調查」，國人參與運動人口比例達83.3%，在此之前，苗栗市公所發現市民運動人口比率逐年提升，考量苗栗市運動場館不足，前市長、立委邱鎮軍相中目前的公有停車場、「舊苗農校區土地」，籌建「苗栗市全民運動館」，現任市長余文忠接續推動，獲中央前瞻基礎建設計畫補助1億元，縣府補助2,000萬元，市公所自籌5,200萬元，總經費1億7,200萬元。



運動館已完工，地上2層的樓地板面積2,950平方公尺，規劃有綜合球場、舞蹈教室、健身中心等；也將設置淋浴間、無障礙廁所、哺乳室、更衣室。日前運動館完成委外招標，由World Gym取得9年經營權。

▲苗栗市全民運動館春節後營運，市公所日前跟World Gym簽約委託營運，市公所也祭出優惠吸引民眾進場 。（圖／苗栗市公所提供）

台灣女婿、World Gym董事長柯約翰宣佈，將以專業團隊、完善設施、多元課程，投入健身中心與有氧舞蹈教室的營運管理，總開發金額超過4800萬，並配合市公所推動公共利益回饋措施，協助共同打造友善、健康且具永續性的運動環境，未來規劃 588 元及 888 元 2種月費方案，提供不同運動需求的民眾彈性選擇。對比苗栗市其他健身業者的月費899~1199元不等，市立運動館收費更具競爭力，加上有大停車優勢，勢必引起市場波動。



市長余文忠指出，本案以「公共性優先」為核心原則，綜合羽球場由市公所自營管理，由 World Gym 專業團隊負責健身中心及有氧舞蹈教室營運，結合其運動產業經驗，提供市民更多元且專業的運動選擇。

▲苗栗市全民運動館祭出低價策略，前面有廣大停車場優勢 。（圖／記者楊永盛攝）



苗栗市公所還特別規劃多項回饋措施，其中有氧舞蹈教室提供「樂活課程」回饋項目，為期 2 年，平日時段 10:00–12:00 及 14:00–16:00 開設課程，非會員採預約制，單堂課程費用為新臺幣 200元，65 歲以上長者享半價優惠，鼓勵銀髮族群培養規律運動習慣。



此外，市公所每年將提撥100萬預算推行1萬張運動券專案，提供非會員首次進入健身中心體驗使用，適用對象為苗栗市民，包含銀髮族、青少年、弱勢族群及公、教、軍、警、消人員等，藉此降低運動門檻與鼓勵體驗機會，推動全民運動風氣。