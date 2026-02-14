推動綠色觀光和減碳 苗栗YouBike全面強制投保傷害險

▲苗栗YouBike全面強制投保傷害險，元旦起租借Yo車輛的民眾，須完成投保公共自行車傷害險，方可租借騎乘。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣政府致力推動綠色觀光及減碳，2019年開通1年內騎乘人數就突破百萬人次，顯示民眾對綠色運輸支持；目前升級至2.0及電輔車，未來朝建置200個站點目標。為維護騎乘民眾安全和權益，今年元旦起租借YouBike車輛的民眾，須完成投保公共自行車傷害險，方可租借騎乘，先前已完成投保者則可正常使用，不須再重新投保。

苗栗縣政府自2017年起與微笑單車公司合作，推動「苗栗縣公共自行車租賃系統建置及營運管理」，初期使用系統為YouBike1.0，去年擴大建置計畫至2031年底止，投入總經費約為3.5億元。

由於推廣措施奏效，苗栗YouBike騎乘人數相當踴躍，2019年開通1年內就達到百萬人次，顯見大眾對綠色運輸的支持。近年來，系統全面升級至2.0和2.0E電輔車，目標擴增至200站，滿足更多通勤、通學及觀光需求。

縣府指出，考量YouBike2.0E電輔車加速較快、騎乘距離較遠，為維護民眾發生意外事故的保障權益，竹竹苗政府及新竹科學園區決議，針對電輔車實施強制投保公共自行車傷害險政策，去年4月1日起，租電輔車的民眾，須完成投保公共自行車傷害險，方可租借。

苗栗縣政府為保障廣大用戶，元旦起擴大至YouBike一般車，實施全面強制投保公共自行車傷害險政策。民眾只需要透過微笑單車官方網站或官方APP登入會員後，即可加保公共自行車傷害險，已完成投保者可正常使用，不須再重新投保。

縣府提醒，每個註冊會員的手機門號最多可綁定5張票卡，如果民眾使用相同手機門號綁定多張票卡進行租借，務必在每張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，維護用戶個人權益。

縣府說，公共自行車傷害險為政府提供的免費保險，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件向保險公司申請保險理，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者為喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1,000元。