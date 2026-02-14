趁夜猛燒垃圾民眾陳情倍增 苗栗啟用AI煙霧辨識揪出開罰

▲苗栗縣環保局增設AI煙霧辨識系統，偵測範圍約1公里，快速掌握違規情形後依法告發。（圖／苗栗縣環保局提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

民眾貪圖方便趁天黑露天燃燒稻草等廢棄物，刺鼻味衝擊呼吸道脆弱的老弱族群健康，更讓週遭民眾苦不堪言，苗栗縣環保局鑑於陳情案倍增，去年在苗栗市中油探採研究所、公館鄉天泉宮及後龍鎮環保局頂樓，增設AI煙霧辨識系統，偵測範圍約1公里，快速掌握違規情形後依法告發。

環保局指出，露天燃燒會釋放二氧化碳、PM2.5及其他污染物，危害到老人、兒童及呼吸道疾病患者健康，輕飄飄的灰燼四處飄散，更污染居家環境。根據統計，去年10至12月空污陳情件數有365件，夜間18時至翌日6時有109件；相比前年同期257件、夜間僅50件，明顯倍數成長，增加可能與燃燒影響範圍大、多數民眾共同反映，夜間風速降低異味更易擴散等因素有關。

為此，環保局導入人工智慧煙霧辨識暨自動通報系統，全天候探測1公里區域內的露天燃燒行為，同時探測煙霧及火焰，提供現場干擾源區域過濾、過暗區域增亮功能，提高指定目標探測效率，並自動發送LINE警報訊息至管理群功能，即時監控區域性露天燃燒情事。

環保局先在公館鄉隘寮生命紀念館設置1處，去年分別設置在苗栗市中油探採研究所、公館鄉天泉宮及環保局頂樓，增設AI智能通報系統，已查獲2起露天燃燒行為並依法告發。環保局強調，夜間天色昏暗，燃燒行為結束後現場難以確認，部分陳情為區域性異味，缺乏明確來源，若夜間未查獲案件，翌日日間加強巡查，如發現燃燒痕跡，要求地主善理管理。

另外，在源頭減量管理，已結合企業推廣液態稻草分解菌，累計施用面積16,000公頃，施用便利、效果佳，農民接受度高，一期稻草燃燒面積已自2019年的240公頃降至去年僅1公頃；設置菜園溼式堆肥分裝點、果樹木質分解菌施灑等措施，加速枝條腐化，避免露天燃燒。

環保局長陳華盛表示，露天燃燒會產生二氧化碳、PM2.5、硫氧化物、氮氧化物及不完全燃燒的有機物，不僅加劇地球暖化，也危害呼吸道健康，依《空氣污染防制法》第67條規定，露天燃燒可處1,200元至10萬元罰鍰，工商廠、場最高可達500萬元。