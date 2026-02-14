情侶檔開毒品分裝場　樹林警強攻八里民宅！查獲安毒、喪屍煙彈

▲毒鴛鴦在八里區設毒品分裝場遭警查獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林警分局日前掌握情資，鎖定一對情侶在八里區住宅內設立「毒品分裝工廠」，專門製造「喪屍煙彈（依托咪酯）」。專案小組日前發動突擊搜索，成功破獲這處毒品分裝場，起獲毒品安非他命、大批製毒用具以及喪屍毒煙彈，將這對毒鴛鴦移送法辦，及時攔阻大量毒煙彈流入市面。

樹林警分局分析犯罪情資，發現情侶35歲的林姓男子與30歲的陳姓女子，形跡詭異且頻繁出入八里區一處民宅，疑似在內從事毒品加工。警方隨即與刑事警察局偵查第三大隊第一隊組成專案小組，經過連日埋伏與跟監，確認這處即為製造及分裝「依托咪酯」的秘密工廠。

警方專案小組報請士林地方法院聲請搜索票獲准後，上個月（1月）7日見時機成熟，出動大批警力封鎖這處住宅執行強攻搜索。製毒現場宛如一座小型化工實驗室，令員警驚訝的是，設備相當齊全。當場起獲安非他命1包、依托咪酯煙彈5顆、依托咪酯煙油4大罐。以及分裝器具與電子煙主機及大批尚未灌裝的空菸彈殼。

此外，警方也搜出安非他命吸食器，顯示林、陳2人不僅賣毒，自己也染有毒癮。全案訊問後，依違反毒品危害防制條例中製造、分裝、施用及持有等多項罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。

▼現場起獲毒品及大批製毒工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）