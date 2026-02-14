　
生活 生活焦點

過年不怕沒醫生！羅東博愛醫院初一到初五　加開內外兒科門診

▲▼過年不怕沒醫生！羅東博愛醫院加開春節特別門診。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼過年不怕沒醫生！羅東博愛醫院加開春節特別門診。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農曆春節即將到來，羅東博愛醫院為應對流感高峰期及急診壅塞問題，自初一至初五（2月17日至2月21日）加開「春節特別門診」，提供內科、外科及兒科分流服務，確保急診運作順暢，守護蘭陽地區民眾健康。

▲▼過年不怕沒醫生！羅東博愛醫院加開春節特別門診。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

羅東博愛醫院院長王文斌指出，春節期間急診就醫需求激增，根據往年數據，急診人次約為平日的1.5至1.7倍。為避免急診資源過度負荷，醫院導入UCC（Urgent Care Center，急症照護中心）概念，提供介於門診與急診之間的即時醫療服務，落實分級醫療政策，讓輕中度患者分流至特別門診，重症患者則能獲得急診的即時救治。

春節特別門診將於2月17日至2月21日開設，分科門診時間如下：

內科、外科：早診9:00至11:30，午診14:00至16:30（初五僅提供早診）。
兒科：午診14:00至17:00，晚診18:00至21:00（初五僅提供午診）。
民眾可依症狀選擇適合的科別就醫：

內科：發燒、肌肉痠痛、頭痛、感冒、咳嗽、喉嚨痛、腸胃不適等。
外科：急性傷口處理、縫合需求、扭傷、輕度燒燙傷等。
兒科：兒童急性不適如發燒、呼吸道及腸胃道症狀等。

門診部部長許育誠表示，此次特別門診與中央分級醫療政策方向一致，旨在減輕急診壓力，確保急重症患者能獲得即時救治。王文斌院長也呼籲民眾善用春節特別門診資源，讓醫療體系穩定運作，陪伴大家度過平安安心的農曆新年。

【 春節 特別 門診 地點 】

內科、外科：門診大樓1樓（依現場標示）。
兒科：住院大樓住院服務櫃台區。
羅東博愛醫院醫療團隊將全力守護市民及返鄉旅遊民眾的健康，春節期間健康不打烊！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

過年不怕沒醫生！羅東博愛醫院初一到初五　加開內外兒科門診

過年不怕沒醫生！羅東博愛醫院初一到初五　加開內外兒科門診

相關新聞

女童3歲半未開口說話　羅東博愛助逆轉

女童3歲半未開口說話　羅東博愛助逆轉

家住宜蘭的女童瑄瑄（化名）因語言發展遲緩，至3歲半仍未開口說話，日常互動反應也明顯比同齡兒童慢。原本由阿嬤帶大的瑄瑄因傳統觀念「大隻雞慢啼」未及時接受治療，但在鄰居提醒下，阿嬤意識到問題，隨即帶瑄瑄至羅東博愛醫院復健科就診。經過半年語言、物理及職能治療介入，瑄瑄已能簡單數數，語言及動作發展逐漸改善。

台灣癌症研究揚名國際　吳思遠榮登全球2％科學家榜

台灣癌症研究揚名國際　吳思遠榮登全球2％科學家榜

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

智能復健機器人重塑腦部迴路　腦中風左手癱瘓奇蹟重生

智能復健機器人重塑腦部迴路　腦中風左手癱瘓奇蹟重生

造謠「台醫院要摘器官」　史書華道歉刪文

造謠「台醫院要摘器官」　史書華道歉刪文

羅東博愛醫院春節特別門診

