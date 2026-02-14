大掃除切忌「偷丟」　整理師揭囤積者心聲：物品成為安全感來源

▲囤積和雜亂情況不同，前者可能造成生活失能。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

春節期間，許多家庭趁假期大掃除，卻也因整理問題引發衝突。台灣第一位到府整理師廖心筠提到，「囤積」的本質不一定是懶得整理，可能是「情緒太重」，對部分人而言，物品早已成為安全感的來源，一旦被要求丟棄，等同再次經歷失去。她提醒，年節期間常見的「偷丟物品」行為，可能摧毀信任，變成關係破裂的導火線。

●「囤積」可能是情緒太重

廖心筠在臉書粉專「收納幸福－廖心筠」分享，囤積與雜亂最大的差別，在於是否已影響生活功能。有些人只是忙、累，暫時沒力氣整理；但當家裡堆到不能走路、不能煮飯、不能睡覺，就已經是生活失能。囤積並非單純的物品問題，而是「情緒」與心理狀態的反映。

她觀察，許多囤積者對物品的依附，早已超越使用價值，而是把物品當成情感、自尊、身分的延伸。當旁人說一句「這個早就不能用了吧」，他們聽到的往往不是在討論物品，而是覺得自己被否定。因此，常見的激烈反應，其實來自被觸碰到內在的脆弱與不安。

●物品成為安全感、丟不掉的身分

廖心筠說明，囤積往往始於人生的重要轉折點，例如離婚、喪親、失業或生病。當原本支撐一個人的角色、愛、價值感突然消失，第一個瓦解的，往往就是整理生活的能力。在這樣的狀態下，物品成為最穩定、不會離開的存在，提供一種可掌控的安全感。

她也提到，許多人捨不得丟棄的，其實不是物品本身，而是「沒有完成的自己」。包括有客人留著多年未考上的公職教材、買了卻沒學會的樂器、曾經想嘗試卻半途放棄的工具，雖然沒用到，一旦丟掉，就像「正式承認自己沒做到」，這對很多人來說非常痛苦。

●囤積可能讓生活失能

在實務經驗中，她看過不少家庭，因為囤積問題已讓住家失去基本功能。 像是有人因物品堆積無法清理貓砂盆，尿液乾硬如水泥；有人廚房無法使用，只能在浴室或馬桶旁架設卡式爐煮飯；甚至有人因環境過於凌亂，不敢請水電、不敢讓人進門，孩子回房前還得先關門、塞門縫防蟲。

這些狀況並非誇張，而是囤積失能走到後期，真實可能發生的結果。要判斷是否為囤積問題，關鍵不在於物品是否昂貴，而是「是否已影響安全與基本生活」。

●家庭整理忌諱「偷丟」

針對春節期間常見的整理衝突，廖心筠特別提醒，「不要用暴力清除，更不要『偷丟』。」偷丟物品往往是關係破裂的起點，「你偷丟過一次，他一輩子都不再信任你。」

●整理前先確保「安全」

她建議，真正能啟動改變的方式，應該從「安全」開始，而不是先動最捨不得的物品，包括確保走道暢通、瓦斯與電線周圍無堆積物、門能順利打開、逃生路線不被阻擋。「整理不一定是把東西清空，而是讓生活重新可以運作。」

她強調，能讓一個人慢慢放下物品的前提，是先讓他感到安全。只要人是安全的，生活就仍有修復的空間，「整理從來不是一口氣完成的事，但安全，一定要先做到。」

廖心筠投入整理工作超過10年，是台灣第一位到府整理師，也是華人第一位遺物整理師，曾協助上千個家庭面對囤積與生活失能問題，透過整理空間，重新修復家庭關係與溝通可能。曾出版書籍《姐，整理的是人生》，長期推廣理念「乾淨的家，會有好事發生」，陪讀者理解在整理背後，更深層的心理與人生課題。