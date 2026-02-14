整理空間可讓「財氣流動」　命理師：財運卡關可能是家裡太亂

▲命理師提到，生活空間乾淨、整齊，才能迎接財富。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

很多人為了求財，習慣從拜拜、配件、風水下手，卻忽略了最日常的生活狀態。命理師周泰毅指出，影響財富能否穩定累積的關鍵，往往不在於神祕儀式，而是「生活是否有秩序」。他直言，長期凌亂、失序，才是讓財氣停滯的原因。

周泰毅擁有30多年命理、風水經驗，他在新書《讓財神喜歡你》中提醒，財富並非單一面向，而是一個完整的「財富系統」，書中將系統歸納為6個層次，從最核心的「心」，延伸到「形」（五行與氣）、「時」（時運趨勢）、「境」（生活與居住環境）、「物」（日常使用的物件），以及實際運用的方法「術」。

其中，看似最日常的「環境與物件」，其實跟財富流動有密切關係。周泰毅認為，「整齊」是一種財富的紀律，也是財氣能否流通的重要基礎。他形容，財富就像水，想迎接它進來，必須先有一個乾淨、有序的容器，長期凌亂、不整潔的空間，容易讓財氣停滯，難以累積。

他以生活場景為例，衣物長期堆積，就像土氣過旺，阻塞財星流動；書桌灰塵滿布，彷彿財星被遮蔽，進出不易；廚房油煙未清，則如同財位蒙塵，讓財神無處落腳。

周泰毅進一步說明，整齊並不只是外在的清理，更代表一種「內在的秩序與自律」。如果能定期整理生活空間、規劃時間與財務，其實是在替財富建立一個穩定的結構。

這樣的紀律，正是命理中所說的「後天之德」，足以彌補先天條件的不足；反之，即便先天條件再好，也可能因後天的混亂而逐漸流失。

在他的觀點，風水與命理的核心，並非教人如何快速變有錢，而是協助人理解如何在生活中找到平衡，讓財富「來得順、留得久」。他比喻，整齊的生活就像一部保養良好的車，象徵穩定的行動力與安全感，能讓事業與人生行進得更遠，比任何符咒都來得實際。

《讓財神喜歡你》由大塊文化出版，透過6個層次，帶領讀者從內心狀態到生活細節，重新理解財富的邏輯。周泰毅強調，真正的財富，往往不是從複雜的佈局開始，而是從整理好自己的生活與秩序開始，讓財富自然找到願意停留的地方。