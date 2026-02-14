　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南迴搞軌2／檢警大動作搜查前夕...李雙全「以死明志」撼全台

▲▼南迴搞軌案，李泰安。（圖／資料照）

▲96次莒光號出軌翻覆後，陳氏紅琛的死亡牽扯出一系列陰謀。（圖／資料照）

記者葉品辰／屏東報導

事故發生後，警方迅速調查，發現陳氏紅琛名下投保保險金約2500萬元，而李雙全以自己名義購票的乘車保險，若發生意外事故可獲約4000萬元，兩項保險總額就高達6500萬元，遠高於一般家庭意外保障。對警方而言，高額保險金與家屬行為形成明顯落差，尤其李雙全在屏東就提出「先火化妻子」的要求，而非依照常理將遺體帶回台東，甚至詢問律師「是否可以拒絕檢察官解剖」，種種舉動都引起調查人員高度懷疑。

種種巧合引懷疑　李雙全自縊「以死明志」

李雙全曾任鐵軌巡查員，熟悉鐵道結構與安全漏洞，對南迴線的危險區段了然於胸。更巧合的是，他的第二任妻子曾於2000年因被雨傘節咬傷死亡，獲得500萬元賠償，顯示其對保險金操作頗有經驗。陳氏與李雙全結婚後，也持續投保多項高額保險，顯示他對經濟利益的重視。

3月23日，事故發生後第6天，警方的調查如火如荼進行中，當李雙全被列為最大嫌疑人時，李雙全竟被發現在住家附近的榕樹下自縊身亡，遺書中除了表達對妻子的愛與對檢警的不滿，更表達自己「以死明志」的決心，他從受害者身份，瞬間被置於加害者光環下，引起巨大爭議，案件瞬間成為全台焦點。

▲▼南迴搞軌案，李泰安。（圖／資料照）

▲車頭、電源車，以及倒數三節車廂紛紛墜落到山坡下的芒果園，所幸其中2個車廂均沒有乘客。（圖／資料照）

秘密證人黃福來供「過程」　苦尋關鍵證據

警方在調查過程中，獲得關鍵證人黃福來的供述，他與李雙全曾在知本站共事，熟悉南迴線環境。黃福來透露，李雙全曾多次策劃破壞鐵軌以詐取保險金，並曾邀請他協助分贓，他因恐懼而退出。黃福來的證詞，不僅揭露了案情的前期計畫，也提供警方對李泰安與李雙全兄弟關聯的線索，為案件定罪提供重要佐證。

透過對保險金額、事故當下與事後的詭異行為，以及過去婚姻歷史分析，警方建立了李雙全可能有「殺妻詐保」動機的假設。這起事件同時引發台灣社會對保險制度與高額保險受益人關係的討論，也促使保險公司在後續對外籍配偶、投保額度及審核流程更加謹慎，避免類似悲劇再次發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又要變天　過年天氣一次看！
2026最強護照出爐！　台灣進步了
放9天年假好累？過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／北市藥局販過期3年感冒藥　藥廠懷疑：歇業經銷商庫存流出

南迴搞軌2／檢警大動作搜查前夕...李雙全「以死明志」撼全台

掃黑緝毒斷供應鏈　台東警春節前加強查緝

獨／北市女買到過期3年感冒藥　致電客服竟遭嗆「是在恐嚇我」

宜蘭包裹炸傷2人！內含火藥機械裝置引爆　歹徒2天前直送門口

布袋漁港火燒船！電瓶接電時突爆炸　船長全身燒燙傷送醫　

消防局科員涉3起強盜性侵　僅因偷拍性愛片遭判刑免職

快訊／台中40歲男騎電動車自撞電桿　頭部重傷命危搶救中　

阿北酒駕倒車A到「狂盧半小時」丟2千想走人　6警抓他回警局

情侶檔開毒品分裝場　樹林警強攻八里民宅！查獲安毒、喪屍煙彈

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

獨／北市藥局販過期3年感冒藥　藥廠懷疑：歇業經銷商庫存流出

南迴搞軌2／檢警大動作搜查前夕...李雙全「以死明志」撼全台

掃黑緝毒斷供應鏈　台東警春節前加強查緝

獨／北市女買到過期3年感冒藥　致電客服竟遭嗆「是在恐嚇我」

宜蘭包裹炸傷2人！內含火藥機械裝置引爆　歹徒2天前直送門口

布袋漁港火燒船！電瓶接電時突爆炸　船長全身燒燙傷送醫　

消防局科員涉3起強盜性侵　僅因偷拍性愛片遭判刑免職

快訊／台中40歲男騎電動車自撞電桿　頭部重傷命危搶救中　

阿北酒駕倒車A到「狂盧半小時」丟2千想走人　6警抓他回警局

情侶檔開毒品分裝場　樹林警強攻八里民宅！查獲安毒、喪屍煙彈

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔4人同居54年　相親8次才找到真愛

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

郁方怒割頸案輕判「逼楊家去死」　轟法官幫兇：惡魔長大只會變大惡魔

「備孕、凍卵前」怎麼吃　醫揭飲食3重點：不是越補越好

獨／北市藥局販過期3年感冒藥　藥廠懷疑：歇業經銷商庫存流出

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

春節連假將至　關山警超前部署守護治安保障交通順暢

【我偶像的偶像】黃仁勳預錄影片現身鴻海尾牙！李多慧狂喊爸爸XD

社會熱門新聞

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

即／台中女深夜墜樓亡

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

遭強抱碰臀美女里長洪佳君報案　警逮色狼

買「烤肉車」告車商　曾說1句話被打臉

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

丟包學霸致死「惡司機」起訴　最重判無期

更多熱門

相關新聞

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭「死亡巧合」

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭「死亡巧合」

南迴鐵路屏東枋山至內獅的彎道區段在2006年3月17日的夜晚，再度成為台灣鐵路史上難以抹去的傷痛。當晚9點46分，載著242名乘客、由台東開往高雄的96次莒光號列車意外翻覆，車頭、電源車，以及倒數三節車廂紛紛墜落到山坡下的芒果園，部分車廂橫躺於斜坡，場面驚心動魄，令人驚訝的是，此次意外竟只有3人受傷，分別是車上駕駛員、助理駕駛和一名越南籍女子陳氏紅琛。

南迴搞軌謀殺離奇命案　主謀李泰安低調出獄

南迴搞軌謀殺離奇命案　主謀李泰安低調出獄

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境

關鍵字：

南迴搞軌李雙全李泰安陳氏紅琛

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

孫德榮缺席孫協志二婚原因曝！拒包禮金：上場夠他用很久

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面