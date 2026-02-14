南迴搞軌2／檢警大動作搜查前夕...李雙全「以死明志」撼全台

▲96次莒光號出軌翻覆後，陳氏紅琛的死亡牽扯出一系列陰謀。（圖／資料照）

事故發生後，警方迅速調查，發現陳氏紅琛名下投保保險金約2500萬元，而李雙全以自己名義購票的乘車保險，若發生意外事故可獲約4000萬元，兩項保險總額就高達6500萬元，遠高於一般家庭意外保障。對警方而言，高額保險金與家屬行為形成明顯落差，尤其李雙全在屏東就提出「先火化妻子」的要求，而非依照常理將遺體帶回台東，甚至詢問律師「是否可以拒絕檢察官解剖」，種種舉動都引起調查人員高度懷疑。

種種巧合引懷疑 李雙全自縊「以死明志」

李雙全曾任鐵軌巡查員，熟悉鐵道結構與安全漏洞，對南迴線的危險區段了然於胸。更巧合的是，他的第二任妻子曾於2000年因被雨傘節咬傷死亡，獲得500萬元賠償，顯示其對保險金操作頗有經驗。陳氏與李雙全結婚後，也持續投保多項高額保險，顯示他對經濟利益的重視。

3月23日，事故發生後第6天，警方的調查如火如荼進行中，當李雙全被列為最大嫌疑人時，李雙全竟被發現在住家附近的榕樹下自縊身亡，遺書中除了表達對妻子的愛與對檢警的不滿，更表達自己「以死明志」的決心，他從受害者身份，瞬間被置於加害者光環下，引起巨大爭議，案件瞬間成為全台焦點。

秘密證人黃福來供「過程」 苦尋關鍵證據

警方在調查過程中，獲得關鍵證人黃福來的供述，他與李雙全曾在知本站共事，熟悉南迴線環境。黃福來透露，李雙全曾多次策劃破壞鐵軌以詐取保險金，並曾邀請他協助分贓，他因恐懼而退出。黃福來的證詞，不僅揭露了案情的前期計畫，也提供警方對李泰安與李雙全兄弟關聯的線索，為案件定罪提供重要佐證。

透過對保險金額、事故當下與事後的詭異行為，以及過去婚姻歷史分析，警方建立了李雙全可能有「殺妻詐保」動機的假設。這起事件同時引發台灣社會對保險制度與高額保險受益人關係的討論，也促使保險公司在後續對外籍配偶、投保額度及審核流程更加謹慎，避免類似悲劇再次發生。

