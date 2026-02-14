　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

▲▼南迴搞軌案，李泰安。（圖／資料照）

▲96次莒光號在屏東枋山至內獅的彎道區段出軌，造成1死2傷。（圖／資料照）

記者葉品辰／屏東報導

南迴鐵路屏東枋山至內獅的彎道區段在2006年3月17日的夜晚發生出軌事故，成為台灣鐵路史上難以抹去的傷痛。當晚9點46分，載著242名乘客、由台東開往高雄的96次莒光號列車意外翻覆，車頭、電源車，以及倒數三節車廂紛紛墜落到山坡下的芒果園，部分車廂橫躺於斜坡，場面驚心動魄，令人驚訝的是，此次意外竟只有3人受傷，分別是車上駕駛員、助理駕駛和一名越南籍女子陳氏紅琛。

事故發生後，陳氏紅琛因頭部挫傷、意識不清被送往醫院，丈夫李雙全和大伯李泰安也在車上，陳氏紅琛在凌晨12時許因出現「無法凝血」的異常狀態宣告不治，成為此次意外中唯一的死者。李雙全原計畫搭乘翌日早上的飛機陪同妻子返回越南探親，沒想到一場翻車事故徹底改變了他們的人生，也揭開了後續複雜案件的序幕。

波折南迴線　李雙全夫婦巧遇２次翻車

事實上，這不是該路段第一次發生事故。從2004年起，南迴線已出現過數起類似翻車事件，且都疑似人為造成。2005年6月，一列自強號在相近地段出軌，造成15人受傷，湊巧的是，當時李雙全夫婦也恰巧在車上。此番巧合引起警方注意，但當時仍未查出明確原因，2006年的事件則是這條「黑暗彎道」的第三起翻車事故，使得這段鐵道蒙上神秘且危險的陰影。

▲▼南迴搞軌案，李泰安。（圖／資料照）

▲2004年開始，南迴鐵道多次遭人破壞發生意外。（圖／資料照）

根據目擊者與車上秘密證人供述，陳氏在月台候車時便一直在休息，甚至在火車翻覆瞬間，只是微微轉頭，並無明顯驚恐反應。翻車後，李雙全在列車長巡查第二車後進入車廂，後來李泰安也從第三車氣喘吁吁進來，確認弟媳「沒事」後離開。這些不尋常的細節後來成為檢警調查的重要線索，也揭示了事件中的人為因素可能性。

「官商勾結」引注意　鐵軌的隱秘威脅

翻車發生的區段夜晚漆黑又偏僻，容易成為破壞目標。據警方調查，發生意外的莒光號經過該路段的一個多小時前，才有一輛自強號經過且安穩駛離，研判兇手就是在這一個多小時內對鐵軌進行破壞。

事故後，現場還發現噴漆字樣「官商勾結、偷鐵軌去賣」，讓警方最初懷疑是施工人員或包商所為。然而，進一步排查後，這些線索均未直接指向兇手，案件也由此進入更深層的調查階段。這起事故看似只是一起火車翻覆事件，實則背後竟隱藏著某個陰謀，為後續的保險金疑雲與刑事調查埋下伏筆。

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情
鷹架突倒塌！　5人受傷送醫
連假首日就喝爆！　BMW狂撞11車畫面曝光
桃機人潮「排到手扶梯口」！　擠爆大廳畫面曝
打開包裹「瞬間爆炸」！　姊弟受傷送醫

酒駕慣犯「連喝3罐啤酒」無照上路　廚師騎車違規左轉擊落騎士

嘉義水上鄉工地意外！鷹架突倒塌工人骨折　5人受傷送醫

背包一翻全露餡！男藏毒還想搶證物　下秒遭警壓制在地

連假首日不平靜！開瓦斯、氣爆、酒駕狀況不斷　楠梓警忙翻

連假首日就喝爆！BMW酒駕連鏟11車　「險撞進賣場」驚險畫面曝

打針就滲水！三總嫌「高擬真病患」太爛拒收　法官1理由判全額買單

詭異！賓士停路邊車頂被放醫療針頭...民眾嚇壞　鎖定1醫師

年假首日國道湧返鄉車潮！　國3嘉義蘭潭隧道「8車連環撞」

快訊／逢甲商圈湯包店換瓦斯！管線脫落引發氣爆　男子緊急送醫

新北9旬翁迷上「萱萱」　提19萬現金、買點數兩度被警攔阻

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

ATM領新鈔「全是一正一反！」　行員曝用途：一張張手工翻的

申請租金補貼省起來！最新數據減輕4成負擔　25歲以下青年成主力

新秀挑戰賽卡特隊奪冠　艾奇康猛砍17分＋致勝罰球奪MVP

OpenAI推出ChatGPT鎖定模式　強化企業對抗提示注入攻擊能力

孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情　現場「愛犬也現身」別具意義

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

出門遇到「毛毛跟蹤狂」他錄影蒐證！　每走一步就默契前進

買房變惡夢！　三寶媽「砸光存款住破房」後悔：生活品質好差

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

即／台中女深夜墜樓亡

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

丟包學霸致死「惡司機」起訴　最重判無期

買「烤肉車」告車商　曾說1句話被打臉

士院新婚法警涉嫌偷拍　被羈押禁見

快訊／國1南向台南系統4車連環撞　車流回堵5km

南迴搞軌謀殺離奇命案　主謀李泰安低調出獄

19年前，台鐵列車在屏東出軌翻覆，導致1死2傷，沒想到背後竟暗藏殺妻詐保內幕！原來，李泰安、李雙全兄弟合謀，以破壞鐵軌的方式，設局殺害李雙全的越南籍妻子陳氏紅琛，企圖詐領7千多萬元保險金。雖然李雙全遭檢警懷疑犯案後，上吊自殺，但其胞兄李泰安始終不認罪，最後是因共犯、汙點證人黃福來的供詞，才被依共同殺人罪判刑13年定讞。李泰安服刑9年後，前一陣子低調出獄，也讓這起轟動一時的南迴搞軌案再度受到關注。

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

