南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

▲96次莒光號在屏東枋山至內獅的彎道區段出軌，造成1死2傷。（圖／資料照）

記者葉品辰／屏東報導

南迴鐵路屏東枋山至內獅的彎道區段在2006年3月17日的夜晚發生出軌事故，成為台灣鐵路史上難以抹去的傷痛。當晚9點46分，載著242名乘客、由台東開往高雄的96次莒光號列車意外翻覆，車頭、電源車，以及倒數三節車廂紛紛墜落到山坡下的芒果園，部分車廂橫躺於斜坡，場面驚心動魄，令人驚訝的是，此次意外竟只有3人受傷，分別是車上駕駛員、助理駕駛和一名越南籍女子陳氏紅琛。

事故發生後，陳氏紅琛因頭部挫傷、意識不清被送往醫院，丈夫李雙全和大伯李泰安也在車上，陳氏紅琛在凌晨12時許因出現「無法凝血」的異常狀態宣告不治，成為此次意外中唯一的死者。李雙全原計畫搭乘翌日早上的飛機陪同妻子返回越南探親，沒想到一場翻車事故徹底改變了他們的人生，也揭開了後續複雜案件的序幕。

波折南迴線 李雙全夫婦巧遇２次翻車

事實上，這不是該路段第一次發生事故。從2004年起，南迴線已出現過數起類似翻車事件，且都疑似人為造成。2005年6月，一列自強號在相近地段出軌，造成15人受傷，湊巧的是，當時李雙全夫婦也恰巧在車上。此番巧合引起警方注意，但當時仍未查出明確原因，2006年的事件則是這條「黑暗彎道」的第三起翻車事故，使得這段鐵道蒙上神秘且危險的陰影。

▲2004年開始，南迴鐵道多次遭人破壞發生意外。（圖／資料照）

根據目擊者與車上秘密證人供述，陳氏在月台候車時便一直在休息，甚至在火車翻覆瞬間，只是微微轉頭，並無明顯驚恐反應。翻車後，李雙全在列車長巡查第二車後進入車廂，後來李泰安也從第三車氣喘吁吁進來，確認弟媳「沒事」後離開。這些不尋常的細節後來成為檢警調查的重要線索，也揭示了事件中的人為因素可能性。

「官商勾結」引注意 鐵軌的隱秘威脅

翻車發生的區段夜晚漆黑又偏僻，容易成為破壞目標。據警方調查，發生意外的莒光號經過該路段的一個多小時前，才有一輛自強號經過且安穩駛離，研判兇手就是在這一個多小時內對鐵軌進行破壞。

事故後，現場還發現噴漆字樣「官商勾結、偷鐵軌去賣」，讓警方最初懷疑是施工人員或包商所為。然而，進一步排查後，這些線索均未直接指向兇手，案件也由此進入更深層的調查階段。這起事故看似只是一起火車翻覆事件，實則背後竟隱藏著某個陰謀，為後續的保險金疑雲與刑事調查埋下伏筆。