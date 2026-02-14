　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

扛監偵共機重責　空軍F-16V從掛載彈藥到起飛全都錄

記者蘇靖宸／台北報導

空軍三型主力戰機為F-16V戰機、IDF經國號及幻象2000，其中F-16V戰機是目前應對共機擾台最主要機種。為使國人了解國軍官兵春節期間強化戰備實況，空軍第四聯隊日前向媒體展現官兵從掛載飛彈、機務檢查、跑道滑行到升空的過程，《ETtoday新聞雲》用影片一次呈現。F-16V每一次緊急起飛，對飛官來說不只是演練，而是每天的日常生活；在警戒任務時，相關人員必須保持高度戒備，因戒備等級不同，6分鐘或是15分鐘內就必須緊急起飛。

▲空軍第四聯隊28日演練F-16戰機從掛載彈藥到起飛的過程。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲空軍第四聯隊駕駛F-16V戰機起飛。（圖／記者蘇靖宸攝）

F-16V從掛彈到起飛

當天只見第四聯隊操演期間，地勤人員在10分鐘內依序掛載各一枚AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9M響尾蛇空對空飛彈。AIM-120重達161公斤，需要有掛彈車輔助掛載，但該飛彈是一種全天候、視距外、雷達導引，具有「射後不理」能力的空對空飛彈，其導引系統且有軟體重新編程功能；AIM-9M則為超音速空對空攔截飛彈，其為一種由目標產
生紅外線（IR）輻射所引導的被動飛彈，發射後無需雷達導引，此型飛彈提高靈敏度和改善背景阻礙，亦提供反反制措施（CCM）。

▲空軍第四聯隊進行F-16V戰機掛載彈藥作業。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲空軍第四聯隊進行F-16V戰機掛載AIM-120飛彈作業。（圖／記者蘇靖宸攝）

空軍第四聯隊第四修補大隊吳柏志上士表示，透過潛力裝掛能讓戰機在制空、制海及對地任務間快速切換，以應對瞬息萬變戰場情勢。平時訓練重點著重於協同作業、時效性與熟練度，相關人員都需要熟練各型彈藥裝掛及安全程序，且每次的作業標準程序要在半小時內完成。

待潛力裝掛完畢後，地勤人員展開360度外部檢查，確認機身有無異物損傷，及輪胎胎壓、起落架支柱、各感測器等是否正常，並確保油量充足且液壓系統無滲漏。接著，飛官登機，與地勤配合執行系統啟動，包括發動機點火、模組化任務電腦（MMC）測試、飛控系統自檢，飛官會擺動操縱桿，觀察尾翼與襟翼的聯動是否正確。當塔台下達指定，F-16V戰機離開機堡滑入跑道至等待區，接著執行起飛程序。值得一提的是，長機（編號6694）掛載「狙擊手莢艙」（Sniper ATP），可對共機或不明機實施遠距離辨證與聯合情監偵。

▲空軍F-16V戰機(編號6694)掛載「狙擊手莢艙」。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲空軍F-16V戰機（編號6694）掛載「狙擊手莢艙」。（圖／記者蘇靖宸攝）

空軍第四聯隊第二十三作戰隊飛官施順得中校說，F-16V的緊急起飛演練對飛官來說不只是個演練，而是每位F-16飛官每天的日常生活；在警戒任務的時，相關人員必須保持高度的戒備，因戒備等級不同，6分鐘或是15分鐘內就必須緊急起飛。

飛官防寒衣預計3月底全撥交

空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛F-16V戰機失蹤案讓飛官未著防寒飛行衣一事受討論，於是第四聯隊也藉媒體邀訪，首度公開「OTS-600型防寒飛行衣」，並由飛官蕭睿甫上尉、飛官王冠程中尉穿著該款防寒衣。蕭睿甫說，體感很像只是穿了一件緊身型的發熱衣，並不會造成額外的負擔，且穿脫大概約莫只需要一至兩分鐘。

▲由飛官蕭睿甫上尉穿著空軍「 OTS-600型防寒飛行衣」。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲由飛官蕭睿甫上尉穿著空軍「 OTS-600型防寒飛行衣」。（圖／記者蘇靖宸攝）

針對OTS-600型防寒飛行衣，空軍第七聯隊23作戰隊飛官鍾晉賢上尉說明，該款採連身式設計，可完整包覆人體的四肢跟軀幹，外層是防水、防火材質，內層材質則為羊毛，胸前設有右上至左下快速穿拉式的拉鍊，方便在執行飛行任務前快速著裝，另頸部及手部設有橡膠密封圈，主要是可以使皮膚緊貼，形成良好的密封效果。

空軍第四聯隊政戰主任林家田上校說，原廠提供14種尺寸的OTS-600型防寒飛行衣給空軍，會量測到適合每個人穿著後才會執行任務，預計3月底前全數完成配發，每套有效期10年。他也說，目前穿該防寒衣的是戰鬥部隊、旋翼機部隊，空運部隊則是另外一套，也就是三型主戰機IDF、幻象2000及F-16V的飛行員都是著OTS-600型防寒飛行衣。

▼空軍第四聯隊駕駛F-16V戰機離開機堡。（圖／記者蘇靖宸攝）

▼空軍第四聯隊駕駛F-16V戰機離開機堡。（圖／記者蘇靖宸攝）

否認核爆炸試驗　陸反嗆美是國際核秩序「最大亂源」

否認核爆炸試驗　陸反嗆美是國際核秩序「最大亂源」

美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）近日在日內瓦的裁軍會議上透露，大陸曾於2020年6月展開核爆炸試驗。對此，大陸外交部反指美國是「國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源」，稱相關說法「毫無事實依據」，反對美國為自身重啟核試驗編造藉口。

鍾姓憲兵駕車翻覆不治　空軍不捨：協助家屬辦理喪葬事宜

鍾姓憲兵駕車翻覆不治　空軍不捨：協助家屬辦理喪葬事宜

南韓眼鏡蛇直升機失事　40年機齡疑肇因

南韓眼鏡蛇直升機失事　40年機齡疑肇因

「李貞秀的國家用海警船騷擾我們」　管碧玲：她要如何面對此問題？

「李貞秀的國家用海警船騷擾我們」　管碧玲：她要如何面對此問題？

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

