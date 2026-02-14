　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-16V緊急升空作業6分鐘搞定　空軍要讓民眾安心過春節

記者蘇靖宸／嘉義報導

共機擾台情況日趨嚴峻，空軍駐守嘉義基地的第四聯隊展現接獲警鈴後6分鐘內，飛官駕駛F-16V戰機緊急升空能力。空軍表示，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮，也使國人能安心歡度春節假期。

▲空軍第四聯隊飛官駕駛F-16V戰機起飛。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲空軍第四聯隊飛官駕駛F-16V戰機起飛。（圖／記者蘇靖宸攝）

國防部日前邀請媒體到空軍嘉義基地採訪，由第四聯隊執行F-16V戰機緊急升空演練，想定空作部雷達顯示共機或不明機接近我領空或有逾越中線，警戒室值日官接獲指令後，飛官於6分鐘內完成登機、啟動發動機、各項雷達及導航設定並升空。操演期間，先是警鈴大響，在接獲命令後，飛行員與地勤人員以最快速度從待命室進入機堡，飛行員在開啟引擎發動機的同時執行著裝，並關閉座椅安全裝置；待發動機開啟後，機務人員對戰機執行後續檢查，包括緊急動力單元（EPU）的電氣與液壓系統檢測，最終從警鈴大響到F-16V離開機堡約5分鐘時間。

空軍第四聯隊施順德中校指出，操演的2架F-16V戰機掛載AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9M 響尾蛇飛彈，以及M61A1「火神」20公厘機砲，警戒領隊機則會加掛狙擊手莢艙，可對共機、不明機進行遠距離證實及聯合情監偵，且除了對空任務，該機型也可以對地實施精準打擊。

施順德也強調，嘉義基地為24小時全天候待命，分別設有日間與夜間警戒。警戒期間，飛行員必須全副武裝，穿戴抗G衣、求生背心及軀幹套帶，並將頭盔置於飛機上以節省每一秒鐘，確保能隨時保持高度警戒以達成任務。

空軍司令部表示，因應敵情威脅及共機頻繁侵擾，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮，此次操演表現官兵勤訓精練成果，使國人能安心歡度春節假期。

