台中替代役服務量全國第一　過年送暖不停

▲台中市替代役男公益服務量高達2788件，是全國第一。（圖／台中市政府提供）



記者許權毅／台中報導

台中市替代役男於內政部公益服務網登錄案件量高達2788件，是全國第一。台中市民政局說，台中役政制度成熟，結合役男專長跟在地需求，用心服務需要幫忙的市民，過年期間也送上年菜、發放愛心物資，讓獨居長輩、弱勢家庭好過年。

台中市民政局長吳世瑋指出，替代役不僅是國家賦予的責任，更是年輕世代投入社會、學習付出的重要歷程，目前台中市共有211位家庭因素替代役男服勤，市府整合資源，推動獨居長者居家關懷、弱勢學童假期與課後照顧、社區環境美化及公益捐血等多元服務。

▲中市替代役男平常就協助市民，如居家關懷等。（圖／台中市政府提供）



民政局說明，台中市替代役男平時接受完整的防救災及公共服務訓練，並全數取得初級緊急救護技術員、防災士及志願服務結業證書三項證照，具備即時協助民眾與支援公共事務的專業能力。

其中，家庭因素替代役男本身肩負照顧家人責任，對長者、身心障礙者及弱勢族群的處境更能感同身受，並以同理心與行動力投入社會關懷，透過陪伴、協助與守護，將服兵役的責任轉化為實質而溫暖的公益行動，成為社會中穩定且值得信賴的支持力量。

民政局也說，農曆春節期間，市府也規劃「寒冬添愛送年菜」及「愛心物資發放」等關懷行動，讓年節溫暖走進獨居長者與弱勢家庭家中，持續為社會注入正向能量。